El 'Dios del caos': así es el asteroide Apophis 99942 que pasará cerca de la Tierra

Apophis 99942, apodado el 'Dios del caos', pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Este será el acercamiento más próximo a la Tierra de un asteroide de este tamaño, al menos del que los científicos de la NASA hayan tenido conocimiento previo.

Según la NASA, este asteroide es una reliquia del sistema solar primitivo, compuesto de materia prima sobrante que nunca llegó a formar parte de un planeta o luna. Cuando se descubrió en 2004, parecía que podría impactar con la Tierra en 2029, 2036 o 2068. Mediante el seguimiento de sus astrónomos, la NASA asegura que "no existe riesgo de que Apophis impacte con la Tierra durante al menos 100 años".

La NASA también va a organizar la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), la cual se encargará de coordinar campañas de observación telescópica desde la Tierra antes y durante el sobrevuelo del asteroide cerca de nuestro planeta.

Sin embargo, Apophis será visible sin telescopio en la mayor parte de Europa, África, Asia y Oceanía si las condiciones climáticas lo permiten.

Asteroide de tipo rocoso

Apophis se clasifica como un asteroide de tipo rocoso, compuesto de materiales silicatos y una mezcla de níquel y hierro. Las imágenes de radar sugieren que es alargado y posiblemente tenga dos lóbulos. Se conocerá mucho más sobre la estructura de este asteroide tras su sobrevuelo cercano a la Tierra en 2029, cuando pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Tiene un diámetro medio de 340 metros y un eje mayor de al menos 450 metros. Estas medidas equivalen a un tamaño ligeramente superior al de un campo de fútbol americano de la NFL y aproximadamente la altura de la Torre Eiffel.

Órbita de Apophis

Según la NASA, "como resultado de su encuentro cercano con la Tierra en 2029, la órbita del asteroide se ampliará hasta ser ligeramente mayor que la de la Tierra, con un periodo orbital de poco más de un año. En ese momento, pasará del grupo Aten [órbita más pequeña que la Tierra] al grupo Apolo [órbita más grande que la Tierra]".

Finalmente, se conoce que Apophis es un sobrante de la formación temprana de nuestro sistema solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Se originó en el cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, pero a lo largo de millones de años su órbita se modificó, de modo que ahora orbita alrededor del Sol y, por tanto, más cerca de la Tierra.

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