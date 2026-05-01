Calendario lunar mayo 2026: ¿qué fase de la luna hay hoy?

La Luna, ese faro plateado que guía las noches desde tiempos inmemoriales, recorre su órbita en unos 29 días y medio, desplegando un ballet de cuatro fases principales.

Desde el hemisferio norte, vemos cómo se transforma: de un disco completo rebosante de luz hasta una silueta invisible, pasando por medias luces que dibujan letras en el cielo.

Este ritmo cósmico influye en mareas y cultivos, y muchos creen que también lo hace en los ciclos menstruales -de hecho, la palabra menstruación viene de la palabra latina 'mensis' (que significa 'mes', 'ciclo lunar' o 'lunación')- en la fertilidad y en los cambios de humor.

Sol nocturno

Cuando nuestro planeta se interpone entre el Sol y la Luna, nace el plenilunio: el momento cumbre donde el satélite devuelve al cien por cien el resplandor solar, convirtiéndose en un sol nocturno.

Normalmente, un mes solar acoge solo un plenilunio, ya que el ciclo lunar es más corto que nuestros 30 o 31 días calendarios.

Pero en el año, con sus 365 días (o 366 en bisiestos), la Luna realiza 12,4 vueltas completas, lo que genera un desfase que provoca que cada 2,5 o 3 años haya 13 lunas llenas en 12 meses.

Pasó en 2023, con la doble luna llena de agosto y ahora toca este mayo. Dos plenilunios en un solo mes: el día 1 y el 31, creando esa joya llamada Luna azul, un término que no alude al color sino a esta rareza del calendario.

Esta Luna Azul del 31 no será una superluna gigante, sino una microluna más discreta, pero su compañía con la estrella roja Antares en Sagitario la hará inolvidable.

Formas que juegan con la mente

Antes del clímax lleno, la Luna engorda en cuarto creciente: la mitad derecha iluminada dibuja una "D" casi perfecta en nuestro cielo septentrional, como si anunciara su destino decreciente.

Y después del plenilunio, vira a menguante, formando una "C" en el cielo.

Es por eso por lo que se dice que la luna es mentirosa: al "crecer" forma la "D" de decrecer; al "decrecer", "C" de crecer.

Esta ilusión óptica no es casual: depende de nuestra perspectiva terrestre, haciendo del único satélite natural de la Tierra un maestro del engaño visual.

Fases clave de mayo en hora peninsular

Según calendarios precisos, como los del Instituto Geográfico Nacional, el mes de mayo arranca con Luna llena: el 1 de mayo a las 19.23, en Escorpio (hora peninsular española), conocida como Luna de las flores por las tribus nativas americanas, que la vinculaban al florecimiento primaveral.

Tras ella, el día 9, a las 23.10, cuarto menguante en Acuario; nueva el 16 a las 22.01 en Tauro, invisible entre Sol y Tierra; creciente el 23 a las 13.11 en Virgo; y remate con la Luna Azul el 31 a las 10.45 en Sagitario.

Primavera de flores y más allá

Esta dupla marca la última y penúltima Luna llena de la primavera astronómica, que acaba el 21 de junio a las 09.24, momento en que da comienzo el verano.

La del día 1 es la Luna de las flores, eco de fertilidad y fin de heladas, aunque en China también se la conoce como "Huáiyuè", mes de la acacia fragante.

No para ahí el año: siete plenilunios más esperan, cada uno con identidad propia, tejiendo un tapiz anual de 13 ciclos.

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