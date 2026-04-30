Los mejores lugares para ver el eclipse solar total de agosto: las claves para evitar atascos, aglomeraciones y emergencias médicas

Todavía faltan 104 días para el 12 de agosto, día en el que se producirá el primer eclipse solar del siglo, que coincidirá además con la mejor noche para contemplar la lluvia de estrellas Perseidas. Pero Catalunya ya agotó en julio de 2025 los alojamientos ubicados en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, las zonas mejor situadas para este inusual fenómeno astronómico.

España será el único país de Europa, junto con Islandia y Groenlandia, que podrá observar de forma completa el eclipse de 2026, que durará como máximo 1 minuto y 32 segundos, y que será el primero de una racha de tres eclipses. Los otros dos, en Catalunya no serán totales. El 2 de agosto de 2027 habrá uno parcial y el 26 de enero de 2028, uno anular.

¿Dónde ver el eclipse?

“Los mejores cielos para disfrutar del eclipse serán los de la España rural”, ha reiterado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Pero el eclipse se puede observar desde numerosas ciudades del país. Comenzará a ser visible en A Coruña y recorrerá zonas como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza,Tarragona, Valencia hasta Palma de Mallorca, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Pero no se verá ni desde Madrid ni desde Barcelona.

En Aragón, la visibilidad será inmejorable en las tres capitales y en los Pirineos; como en Cantabria, donde la visibilidad será también del 100% y se han destacado lugares como Santander, Torrelavega, Comillas o Potes; o Castilla y León, una de las mejores para contemplar el fenómeno porque afecta a casi la totalidad de la región.

Infografía del eclipse total de sol en España de agosto del 2026, con mapa y horario en las principales ciudades.

En Asturias la totalidad afectará a toda la comunidad sin necesidad de hacer desplazamientos; en la Comunidad Valenciana, Castellón y el norte de la provincia de Valencia aparecen como lugares privilegiados; y en Galicia, el norte (la ciudad de A Coruña, Ferrol, y el norte de Lugo) son los primeros puntos de la península que verán el fenómeno que acabará en Baleares, donde la fase de totalidad será completa y un poco más larga en las islas de Mallorca y Menorca.

Para observar bien el eclipse, además de estar en la franja de totalidad, habrá que poder ver el Sol sobre el horizonte al atardecer. Una montaña, unos edificios u otros obstáculos visuales pueden arruinar la visión.

Dónde verlo en Catalunya

La 'Comissió Interdepartamental de l’Eclipsi', ha seleccionado 27 puntos de observación en 20 localidades donde se podrá ver el eclipse total del sol, para los que han seguido tres criterios básicos: puntos geográficos donde se verá más de 55 segundos, municipios de más de 3.000 habitantes y que tengan más del 60% del terreno desde donde poder ver el sol a las 20:30 horas. Estos espacios serán amplios y seguros para su acceso, existirán buenas condiciones de visibilidad y la protección del medio natural será clave,

Los lugares situados en la provincia de Tarragona son: Valls, Cambrils, Montbrió del Camp, Reus, L’Aldea, El Vendrell, Amposta, Santa Bàrbara, Móra La Nova, Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona, Torredembarra y Gandesa. Asimismo se suman a la lista otros tres municipios tarraconenses, que son L’Ametlla de Mar, Camarles y Alcanar. En cambio, de la provincia de Lleida tan solo hay dos localidades seleccionadas para el acontecimiento, que son Les Borges Blanques y la propia capital.

En el Camp de Tarragona, las Muntanyes de Prades (Baix Camp) y la Serra de Montsant (Priorat) prometen ser una auténtica meca para los curiosos estelares por su situación privilegiada en altitud y por ser considerado, desde el año 2021, un Cielo Starlight, calificación que garantiza a algunos espacios con una excelente calidad y visibilidad del cielo.

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¿Cómo protegerte?

Es importante comprar estas gafas en sitios de confianza y consultar el etiquetado de las mismas. En ella debe aparecer el sello CE -que son las siglas de Conformidad Europea-, así como el cumplimiento de la norma ISO 12312-2:2015, que por obligación debe aparecer escrito en las gafas.

Una vez tenemos a nuestra disposición unas gafas homologadas, es importante seguir más recomendaciones durante el eclipse. Su observación se debe realizar durante medio minuto aproximadamente y después hacer un parón de más tiempo. También es importante no usarlas con prismáticos o un telescopio, ya que son instrumentos que necesitan sus propios filtros.

Además, para aquellos que apuesten por ver el eclipse en zonas calurosas como Tarragona, será especialmente importante llevar protección solar y suficiente agua para evitar la deshidratación.

¿Cómo evitar atascos?

Catalunya está preparando desde hace meses un potente dispositivo para vivir de forma masiva el histórico eclipse total de 2026. Por la afluencia que se espera de un evento astronómico que no ocurre desde hace 121 años, conviene organizar el desplazamiento con antelación para evitar atascos y concentraciones masivas.

En caso de optar por el transporte privado, será esencial salir con bastante antelación y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje. Pero es recomendable priorizar el transporte público -ya que muchas provincias ya están preparando cómo lo reforzarán este 12 de agosto- o compartir vehículo para disminuir la congestión. También será útil buscar rutas alternativas y evitar regresar justo al finalizar el evento. Algunas localidades también están preparando conciertos y eventos para después, ya que también es el mejor día para observar Perseidas.

Solo en las 27 ubicaciones señaladas por la Generalitat, podrían reunirse 85.000 personas y 40.000 vehículos en Catalunya. El Govern ha seleccionado estos lugares ante el miedo de que la gente "ocupe" el medio natural masivamente. "Es necesario empezar a trabajar para garantizar la movilidad, la seguridad sanitaria y la presión sobre zonas como las comarcas del Ebro, Tarragona y Lleida", dijo Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en noviembre de 2025.

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"El día no es conflictivo porque son vacaciones y es entre semana, pero en la AP7 habrá colas", pronosticó Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Otra cuestión importante es la regulación del acceso a los espacios naturales, teniendo en cuenta que aquel día el riesgo de incendio puede ser elevado. Cabe tener en cuenta que irse a una cima a ver el eclipse y bajar de la montaña cuando sea de noche no es una buena idea. También se intentará evitar que se masifiquen las playas.