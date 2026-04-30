Mayo de 2026, el mes con doble luna llena: fechas, horas y dónde ver la Luna de flores y la Luna azulqué significan la Luna de flores y la Luna azul

El mes de mayo llega con un espectáculo doble en el cielo: dos lunas llenas en un mismo mes, algo poco frecuente que convierte al calendario lunar de esta primavera en uno de los más sugerentes de los últimos años.

La primera cita será el 1 de mayo, con la llamada Luna de flores, y la segunda el 31 de mayo, cuando se elevará sobre el horizonte la conocida Luna azul.

Floración y fertilidad agreste

La luna llena de mayo se conoce tradicionalmente como Luna de flores porque coincide con el momento álgido de la primavera en el hemisferio norte, cuando la naturaleza estalla en color y los campos están en plena floración.

Esta denominación procede en buena parte de la tradición popular y de los nombres que las tribus nativas de Norteamérica daban a cada luna del año para marcar el paso de las estaciones y organizar las cosechas. En este caso, era precisamente la floración generalizada la que convertía a esta lunación en un símbolo de abundancia, fertilidad y renacimiento.

Por la tarde

El 1 de mayo de 2026, la Luna alcanzará su plenitud en torno a las 19.23 horas (hora peninsular española), momento en el que se considera que se produce la Luna de flores.

Desde el punto de vista astrológico se la asocia con el signo de Escorpio, un signo vinculado con la intensidad emocional, las transformaciones profundas y los procesos de cambio interior.

Las tradiciones, sin embargo, no son homogéneas: otras culturas bautizaron a esta misma luna con nombres tan sugerentes como Luna de la madre, por su relación simbólica con la fertilidad y la protección; Luna de la leche, como referencia al final de las heladas tardías y al regreso de los pastos; o Luna de la siembra del maíz, aludiendo al momento en el que este cultivo empezaba a despegar. Todos esos nombres remiten a un mismo eje: el despertar de la vida y la preparación para la temporada de abundancia.

Floración de la acacia

Si miramos más lejos, hacia Asia, también encontramos nombres propios para la luna llena de mayo. En China, la tradición lunar emplea denominaciones diferentes para cada mes, y la lunación de mayo recibe el nombre de 'Huáiyuè', el mes de la acacia, en referencia a la floración de este árbol y a su aroma característico.

De nuevo, la naturaleza sirve de calendario: las flores, las cosechas y los ciclos climáticos se convierten en un sistema de medición del tiempo paralelo al gregoriano.

Polos opuestos

En el hemisferio sur, la película cambia por completo: allí mayo no es primavera, sino el último mes del otoño. Por eso, la luna llena de este mes recibe apodos como Luna del castor o Luna de la escarcha, que remiten al descenso de las temperaturas, a la preparación para el invierno y al comportamiento de los animales que empiezan a reforzar sus refugios.

El mismo fenómeno astronómico adquiere así significados opuestos según el punto del planeta desde el que se observe: para el norte es el triunfo de las flores; para el sur, el aviso de que el frío está a la vuelta de la esquina.

Efecto extra

Aunque en el calendario solemos ver solo una luna llena por mes, la mecánica celeste es algo más compleja. Un año tiene 365 o 366 días, según sea o no bisiesto, mientras que el ciclo completo de fases de la Luna dura en torno a 29,5 días.

Esto hace que encajen aproximadamente 12,4 lunaciones en cada año, y que de vez en cuando se produzca el llamado “efecto extra”: ese desfase es el que explica la existencia de meses con dos lunas llenas, como ocurre este mayo de 2026.

A lo largo de un ciclo completo, la Luna atraviesa cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, dedicando alrededor de una semana a cada una. Para completar ese recorrido necesita algo menos de un mes, de modo que, a lo largo del año, se van descolocando ligeramente las fechas de plenitud hasta que un mismo mes del calendario gregoriano puede contener dos lunas llenas.

Luna azul

Esa rareza relativa es la que convierte a la segunda luna llena del mes en protagonista con nombre propio: la Luna azul. Lejos de lo que sugiere el nombre, no se ve de color azul (a menos que haya condiciones atmosféricas muy específicas), sino que el término se usa para referirse a la segunda luna llena que tiene lugar en un mismo mes.

Se calcula que este fenómeno se repite aproximadamente cada dos años y medio, lo que lo convierte en un evento lo bastante infrecuente como para despertar curiosidad, pero no tan raro como para considerarlo excepcional en términos astronómicos.

Por la mañana

El 31 de mayo de 2026, la Luna alcanzará de nuevo la fase de plenitud y lo hará, de acuerdo con los datos astronómicos, alrededor de las 10.45 hora peninsular española, lo que implica que en España se apreciará llena el resto de la jornada, especialmente a partir del anochecer.

A simple vista, la luna llena es un fenómeno muy agradecido: aparece cerca del horizonte este al atardecer, sube progresivamente hacia lo alto del cielo durante la noche y se pone al amanecer por el oeste, por lo que basta con mirar hacia arriba para disfrutar del espectáculo sin necesidad de telescopio.

Esta Luna azul de mayo de 2026, además, tendrá una particularidad adicional: se encontrará cerca de su apogeo, el punto de la órbita más alejado de la Tierra, lo que hará que se la pueda considerar una microluna azul.

Eso significa que se verá ligeramente más pequeña de lo habitual, aunque el ojo humano difícilmente apreciará la diferencia sin una referencia clara.

Microluna

Frente a las superlunas, que se observan un poco más grandes y brillantes al estar cerca del perigeo (el punto más cercano), las microlunas pasan más desapercibidas, pero son igual de fotogénicas cuando se elevan sobre edificios, montañas o el mar.

Astrológicamente, la Luna azul del 31 de mayo se asocia al signo de Sagitario, que se vincula con la expansión, los viajes, el aprendizaje y la búsqueda de sentido.

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Para los aficionados a observar el cielo, el consejo es claro: marcar en rojo las noches del 1 y del 31 de mayo de 2026. La primera servirá para contemplar la Luna de flores en todo su esplendor, con la primavera en pleno apogeo; la segunda permitirá despedir el mes con la Luna azul, un recordatorio de que los ritmos de nuestro satélite no siempre encajan a la perfección con las cuadrículas del calendario.