El consejo de Roberto Brasero, meteorólogo, para ver el próximo gran eclipse: "Te puedes asegurar que no haya árboles o edificios desde donde lo quieres ver"

"Presta atención, porque este 30 de abril tienes una oportunidad perfecta para ensayar el eclipse que veremos este agosto". Así empieza el vídeo que compartió el canal de 'El tiempo' de Antena 3 el lunes.

Y es que el próximo 18 de agosto tendrá lugar un eclipse total del sol que, por primera vez en más de un siglo, se podrá ver desde todos los puntos de España. Dada su excepcionalidad, el presentador de 'El tiempo', Roberto Brasero, ha lanzado una recomendación práctica para quienes quieran adelantarse a este gran día.

Un Sol "gemelo"

Según el Instituto Geográfico Nacional, durante el 12 de agosto, ocurrirá un eclipse que cruzará el país de este a oeste y que pasará por distintas capitales, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. "España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que sucederá cuando el sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Esto obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste", ha puntualizado.

Trayectoria y duración del eclipse solar de este 12 de agosto de 2026. / Instituto Geográfico Nacional /Captura de pantalla

En esta línea, Brasero ha expresado la importancia de anticiparse a este momento: "Va a ser un espectáculo fabuloso. Ahora bien, será un eclipse al atardecer y el sol estará muy bajito sobre el horizonte. Hay zonas, incluso Castellón, Tarragona y Palma, donde el sol se pondrá antes de que acabe el eclipse. Por eso es muy importante saber dónde estará el sol si lo quieres ver", ha expuesto.

Como explica el meteorólogo en un vídeo, el 30 de abril es el día perfecto para hacerlo, puesto que el periodo entre este día y el solsticio de verano -que se celebrará el 21 de junio- coincide con el intervalo de días entre el solsticio y el 12 de agosto. Es decir que la trayectoria del sol es equivalente: "Va a ser un espejo, un sol gemelo. Va a estar en el mismo sitio done el día del eclipse y así te puedes asegurar que no haya árboles o edificios desde donde lo quieres ver".

Brasero también ha señalado las horas clave para seguir su recorrido: la sombra de la luna empezará a morder el sol sobre las 19.30 horas y, en torno a las 20.30 horas, llegará a su totalidad. "Mira a ver dónde está el sol, que no te estorbe nada, y así te asegurarás que el 12 de agosto tendrás un espectáculo increíble", ha remarcado. Con todo, el Instituto Geográfico ha dejado una serie de precauciones para realizar una observación segura.

Precauciones

El instituto explicita que nunca debe observarse el sol directamente, a simple vista o con gafas de sol: "Durante un eclipse parcial, el sol nunca está totalmente cubierto por la luna y, por lo tanto, mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos".

Del mismo modo, desaconseja usar aparatos e instrumentos -como cámaras, telescopios o prismáticos- no homologados ni filtros que se enrosquen en los oculares, ya que pueden alcanzar una alta temperatura y romperse. "Solo en caso de disponer de un filtro profesional homologado [o unas gafas] para la observación visual del sol, se puede usar".

Gafas homologadas para la observación de eclipses solares. / Pedro Mina / FDV

Como alternativa, se puede observar el eclipse, sin ningún peligro, viendo su imagen proyectada sobre alguna pantalla situada en la sombra. "Por ejemplo, la imagen conseguida sobre una pared o un techo con un espejito plano cubierto enteramente con un papel". No obstante, es importante no observar el sol directamente en el espejo.