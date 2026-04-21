Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parejas de hechoBarcelonaAlcalde EsparregueraTiroteo MéxicoEncuesta EuskadiCamp NouRegularización migrantesCarlos AlcarazGuerra IránOsosMarc GiróSimon Biles
instagramlinkedin

Archivo audiovisual sin precedentes

El vídeo inédito del astronauta Reid Wiseman durante la misión Artemis II grabado con su móvil: "Solo una oportunidad en esta vida"

Las imágenes recuerdan a las que fueron captadas en 1968 por los astronautas de la misión Apolo 8

La misión Artemis completa su histórico viaje alrededor de la Luna y consigue volver a la Tierra sana y salva: "Esto solo es el comienzo"

Un tarro de Nutella eclipsa a los astronautas de Artemis II en plena transmisión: "Más lejos que cualquier crema en la historia"

Imágenes de la Tierra y la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II de la Nasa.

Imágenes de la Tierra y la cara oculta de la Luna en la misión Artemis II de la Nasa.

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El primer vuelo lunar tripulado en 54 años regresó del espacio el pasado día 10. La misión Artemis II, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), ha conseguido sobrevivir diez días de travesía hasta llegar a los 406.773 kilómetros de distancia con la Tierra y a 6.500 kilómetros de la Luna.

En la nave espacial Orión han viajado cuatro tripulantes que también han hecho historia, ya que ha sido la primera vez que un hombre afroamericano y una mujer participaban en una misión lunar.

Se tratan de Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, el comandante de la misión. Ha sido precisamente Wiseman quien ha añadido aún más imágenes a un archivo audiovisual del espacio y de la Luna sin precedentes

La Tierra desde la cámara de un iPhone

En su cuenta de X, el comandante ha publicado un vídeo de 53 segundos titulado: "Solo una oportunidad en esta vida".

En las imágenes se puede ver cómo la Tierra se esconde tras la Luna, un 'earth set' (que puede traducirse como 'atardecer de la Tierra'). Tal y como explica Wiseman en su publicación, este momento fue grabado con la cámara de su iPhone con un zoom óptico de 8 aumentos, "bastante comparable a la vista del ojo humano"

Noticias relacionadas y más

'Earth set'

Este ocaso terrestre ya fue publicado por la Nasa el día 7 con una imagen que recuerda a la que fue captada en 1968 por los astronautas de la misión Apolo 8, aunque en ese caso era un amanecer terrestre ('earth rise'). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  6. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
  7. El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
  8. Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera

Nace una nueva mecánica celeste para un universo que gira con una precisión inesperada

El vídeo inédito del astronauta Reid Wiseman durante la misión Artemis II grabado con su móvil: "Solo una oportunidad en esta vida"

El vídeo inédito del astronauta Reid Wiseman durante la misión Artemis II grabado con su móvil: "Solo una oportunidad en esta vida"

El pequeño pájaro que acaba de explicar por qué tu cerebro se niega a regenerarse

El pequeño pájaro que acaba de explicar por qué tu cerebro se niega a regenerarse

Un robot humanoide bate el récord humano de media maratón en Pekín

Un robot humanoide bate el récord humano de media maratón en Pekín

Niños que dibujan, niños que aprenden mejor: el hallazgo que pone en valor el dibujo infantil

Niños que dibujan, niños que aprenden mejor: el hallazgo que pone en valor el dibujo infantil

Los loros no solo imitan palabras: también pueden usar nombres propios como los humanos

Los loros no solo imitan palabras: también pueden usar nombres propios como los humanos

Lluvia de Líridas 2026: dónde y cuándo ver en Catalunya las estrellas fugaces de Sant Jordi

Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega

Científicos holandeses crean una consola de videojuegos que se carga mientras se juega