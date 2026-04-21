Archivo audiovisual sin precedentes
El vídeo inédito del astronauta Reid Wiseman durante la misión Artemis II grabado con su móvil: "Solo una oportunidad en esta vida"
Las imágenes recuerdan a las que fueron captadas en 1968 por los astronautas de la misión Apolo 8
La misión Artemis completa su histórico viaje alrededor de la Luna y consigue volver a la Tierra sana y salva: "Esto solo es el comienzo"
Un tarro de Nutella eclipsa a los astronautas de Artemis II en plena transmisión: "Más lejos que cualquier crema en la historia"
El primer vuelo lunar tripulado en 54 años regresó del espacio el pasado día 10. La misión Artemis II, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), ha conseguido sobrevivir diez días de travesía hasta llegar a los 406.773 kilómetros de distancia con la Tierra y a 6.500 kilómetros de la Luna.
En la nave espacial Orión han viajado cuatro tripulantes que también han hecho historia, ya que ha sido la primera vez que un hombre afroamericano y una mujer participaban en una misión lunar.
Se tratan de Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, el comandante de la misión. Ha sido precisamente Wiseman quien ha añadido aún más imágenes a un archivo audiovisual del espacio y de la Luna sin precedentes.
La Tierra desde la cámara de un iPhone
En su cuenta de X, el comandante ha publicado un vídeo de 53 segundos titulado: "Solo una oportunidad en esta vida".
En las imágenes se puede ver cómo la Tierra se esconde tras la Luna, un 'earth set' (que puede traducirse como 'atardecer de la Tierra'). Tal y como explica Wiseman en su publicación, este momento fue grabado con la cámara de su iPhone con un zoom óptico de 8 aumentos, "bastante comparable a la vista del ojo humano".
'Earth set'
Este ocaso terrestre ya fue publicado por la Nasa el día 7 con una imagen que recuerda a la que fue captada en 1968 por los astronautas de la misión Apolo 8, aunque en ese caso era un amanecer terrestre ('earth rise').
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