Investigadoras realizarán unas 50 charlas sobre el eclipse solar de agosto en las escuelas catalanas

Una treintena de investigadoras participará en una iniciativa para acercar el eclipse total de sol que cruzará Catalunya el 12 de agosto de 2026 a las escuelas catalanas a través de medio centenar de charlas, con el objetivo de fomentar vocaciones científicas mediante referentes femeninos y garantizar una observación segura.

El proyecto 'Eclipsades. L'eclipsi a l'Aula' ha sido impulsado por el Departament de Investigació y Universitats y el Departament d'Educació i Formació Professional con el apoyo de la Fundació Catalana per la Investigació y la Innovació (FCRI).

La jornada de formación celebrada este viernes ha servido para coordinar a las expertas que impartirán sesiones divulgativas dirigidas a alumnado de sexto de primaria y primero de ESO en centros de toda la comunidad autónoma. Esta iniciativa se enmarca en la preparación institucional ante un fenómeno astronómico que no se observa en Catalunya desde hace 121 años.

La consellera de Investigació y Universitats, Núria Montserrat, ha destacado que la iniciativa permitirá que los estudiantes "disfruten más profundamente del fenómeno y amplíen su impacto también entre las familias". Por su parte, la consellera de Educació, Esther Niubó, ha subrayado que el eclipse supone "una oportunidad educativa y de transformación social". "La educación científica nos ayuda a participar de manera más libre e informada en la sociedad", ha añadido Niubó.

Divulgación científica en las aulas

El programa incluye cerca de 50 charlas que explicarán de forma participativa qué es un eclipse solar y cómo se produce para, además de enseñar al alumnado, despertar el interés por las disciplinas STEM desde edades tempranas.

Las sesiones incorporarán materiales pedagógicos elaborados por instituciones científicas como el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya y el Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Una parte clave de las actividades se centrará en la seguridad durante la observación del eclipse, donde las investigadoras insistirán en el uso de gafas homologadas y en los riesgos de mirar directamente al Sol sin protección adecuada.

El proyecto forma parte del programa "Catalunya mira al cel", que coordina la divulgación y la logística vinculada a este evento excepcional.