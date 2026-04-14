Ciencia y tecnología
Día mundial de la cuántica: qué es y por qué se celebra este 14 de abril
La efeméride busca sensibilizar sobre la ciencia y sus logros en el desarrollo
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Para aquellos que no tengan muy presente en su día a día la cuántica, cabe destacar la importancia que tiene, lo que implica en nuestra vida diaria y por qué es necesario celebrar el Día mundial de la cuántica. Y es que hoy, 14 de abril, se conmemora esta rama científica a nivel global que pretende promover y concienciar sobre la comprensión y la divulgación de la ciencia y la tecnología cuánticas.
Iniciativa de más de 65 países
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2025 como el Año internacional de la ciencia y la tecnología cuántica, homenajeando los 100 años transcurridos desde el desarrollo inicial de la mecánica cuántica.
La iniciativa buscaba sensibilizar sobre la importancia y el impacto de la ciencia, además de sus aplicaciones en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, el Día mundial de la cuántica se celebra desde hace apenas unos años: la propuesta se realizó en 2021 por investigadores y científicos de más de 65 países, y el primer año de conmemoración fue el 14 de abril de 2022.
¿Qué es la física cuántica?
La cuántica es una rama de la física que estudia cómo se comporta la materia a escala microscópica (atómica y subatómica).
Asimismo, es una ciencia que ha permitido desarrollar gran parte de la tecnología moderna que utilizamos hoy en día, y sus aplicaciones abarcan desde la electrónica básica hasta la computación avanzada, pasando por la medicina.
De esta forma, usar el móvil, hacerse una resonancia magnética e, incluso, buscar algo por internet implica beneficiarse de esta ciencia.
¿Por que se celebra este día?
Se escogió el 14 de abril para celebrar el día internacional por la relación de la fecha con una de las magnitudes físicas fundamentales en la cuántica: la constante de Planck, una medida clave para entender la física moderna, que describe la relación entre la energía de un fotón con su frecuencia, y cuyo valor redondeado es 4,14. Es decir, 14 de abril en formato numérico, ya que los anglosajones escriben las fechas poniendo primero el mes y luego el día.
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