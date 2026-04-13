Científicos y universidades reclaman que el currículum educativo incluya explícitamente la evolución

Un total de 24 universidades, centros de investigación e instituciones, encacbezados por el catedrático de la UPF Jaume Bertranpetit y el investigador del Institut de Ciències del Mar i RACAB Francesc Piferrer, han reclamado incorporar la evolución biológica de manera estructural al currículum educativo. En un manifiesto conjunto, han alertado que la formación científica no depende solo de las instituciones de investigación, sino también de la "solidez conceptual" de la educación básica, clave para el futuro científico, cultural y democrático. Han propuesto incluir contenidos sobre el origen y la diversificación de la vida a primaria y sobre el pensamiento evolutivo a la ESO. Además, han pedido que se ofrezcan contenidos de evolución molecular adaptados a cada nivel educativo y que se elaboren materiales didácticos y programas formativos para el profesorado que aseguren un tratamiento "riguroso y actualizado de la temática".

Las universidades, centros de investigación e instituciones firmantes han recordado que la evolución constituye el marco unificador de la biología moderna. En este sentido, han remarcado que conceptos como el origen común de los organismos, la diversificación de la vida, la genética de poblaciones, la biología molecular comparada, la ecología evolutiva o la biomedicina se inscriben dentro de este marco teórico. Así mismo, han señalado que en la mayoría de sistemas educativos europeos "la evolución es un eje estructural del currículum de ciencias desde las primeras etapas".

El ideario ultraconservador, liderado por el movimiento MAGA en EEUU, llega a rechazar la evolución humana.

Los firmantes también han destacado el fuerte desarrollo de la biología evolutiva en las últimas décadas. "La integración de la genómica, la biología molecular, la paleontología, la biología del desarrollo y la modelización matemática ha consolidado la evolución como uno de los ámbitos más dinámicos e innovadores de la investigación científica contemporánea", han afirmado. Aun así, han lamentado que, a pesar de que Catalunya cuenta con grupos e instituciones de prestigio internacional en campos como la genómica comparada, la genética de poblaciones o la biomedicina evolutiva, "el pensamiento evolutivo no tiene una presencia explícita y estructurada en el currículum de la educación obligatoria".

En este contexto, han advertido que su ubicación como contenido optativo genera desigualdades formativas. Según han apuntado, si la enseñanza de la evolución queda restringido a asignaturas no obligatorias, una parte significativa del alumnado finaliza la etapa obligatoria sin haber adquirido conocimientos fundamentales sobre el origen, la adaptación y la diversidad de la vida.

Intoxicación ultra

Desde el punto de vista de los firmantes, la comprensión de la evolución es esencial en el contexto científico y social actual. Han considerado que contribuye a evitar interpretaciones erróneas, como las lecturas teleológicas del cambio biológico o la idea de un supuesto "progreso" inherente a la evolución. Además, han subrayado que permite distinguir entre conocimiento científico y doctrinas ideológicas que, históricamente, han utilizado conceptos biológicos para justificar desigualdades, racismo o formas de supremacismo. "La enseñanza adecuada de la evolución actúa como una herramienta de prevención intelectual ante simplificaciones y usos distorsionados del pensamiento científico", han señalado.

Paralelamente, han remarcado la importancia de la evolución molecular en el contexto científico actual. Tal como explican, ámbitos como la genómica comparada, el estudio de variantes víricas, la resistencia antimicrobiana o la medicina evolutiva forman parte del conocimiento contemporáneo. En esta línea, han añadido que entender como las poblaciones se adaptan a nuevas condiciones es clave para la gestión sostenible de los recursos, la conservación de la biodiversidad o la respuesta al cambio climático. "Su ausencia en la formación básica limita la cultura científica de la ciudadanía", han advertido.

Finalmente, han subrayado que garantizar el acceso a los fundamentos conceptuales de las ciencias de la vida "no es una opción curricular menor, sino una responsabilidad institucional".