Los niños que crecieron con Pokémon tienen más desarrollada esta zona del cerebro: "Tienes que saber todo de ellos para jugar con éxito"

Personajes como Pikachu, Bulbasaur, Charmander o Wobbuffet forman parte de la vida de una generación de niños que pasaron horas jugando con los Pokémon. Una actividad que dejó huella en su cerebro, donde tienen una zona que se activa cuando vuelven a ver esas imágenes. Así lo argumenta un nuevo estudio publicado este mismo lunes en la revista 'Nature Human Behavior' en el que describe el funcionamiento de esa zona del cerebro.

Los resultados de esta nueva investigación, liderada por un equipo de psicólogos de la estadounidense de Universidad de Stanford, ayudan a saber más sobre dos misterios relacionados con el sistema visual. ¿Por qué hay regiones cerebrales que responden ante palabras y caras, pero no a otros estímulos, y por qué aparecen en el mismo lugar en el cerebro de todas las personas?

Estudios previos con monos establecieron que para que en la corteza visual se desarrollen regiones dedicadas a una 'nueva categoría de objetos', la exposición a ellos debe empezar desde pequeños, cuando el cerebro es especialmente maleable y sensible a la experiencia visual.

A partir de esta base, el equipo se preguntó si eso se produce también en humanos y buscaron cómo probarlo. Así, el autor principal del estudio, Jesse Gómez, recodó que cuando tenía seis años empezó a jugar con los Pokémon durante horas y lo hizo toda su infancia. Además esos personajes se diferencian mucho de cualquier objeto de la vida diaria.

El juego consolida el conocimiento

Si la exposición en la infancia es fundamental para que se desarrollen zonas específicas en el cerebro, el de Gómez y otros muchos niños de su generación debería tener una respuesta mayor ante un personaje de Pokémon que ante otros estímulos.

En el juego hay cientos de personajes "y tienes que saber todo de ellos para jugar con éxito. El juego te recompensa por identificar a cientos de estos pequeños personajes que se parecen", por lo que "si no tienes una región (del cerebro) para ellos, entonces no la habrá para nada", indicó Gómez en un comunicado de la Universidad.

Pokémon, cuya primera versión salió en 1996, no solo exponía a los niños a los mismos personajes una y otra vez, sino que además les daba una recompensa cuando ganaban. Además, todos jugaban en el mismo tipo de aparato y lo sostenían, más o menos, a la misma distancia de la cara, circunstancia que servía a los psicólogos para comprobar una teoría visual llamada "sesgo de excentricidad".

Dicha teoría indica que el tamaño y la ubicación de una región en el cerebro dedicado a una determinada categoría depende de qué cantidad del campo visual ocupan esos objetos y de qué parte de la visión -central o periférica- usamos para verlos.

La 'zona Pokémon' del cerebro

Finalmente se formó un grupo de once adultos, entre ellos Gómez, que en su infancia habían jugado mucho a los Pokémon, a los que se les sometió a un escáner mientras les enseñaban cientos de imágenes de personajes del juego. El resultado fue que sus cerebros respondían más a esas imágenes en comparación con el grupo de control que no había usado ese videojuego en su infancia.

En todos ellos se activaba además la misma zona cerebral, el giro fusiforme, que está situado detrás de los oídos y que es una región que normalmente responde a las imágenes de animales, a los que los Pokémon se parecen. Para los padres que pudieran ver en este estudio una prueba de que los videojuegos pueden dejar un efecto duradero en el cerebro de sus hijos, Gómez señaló que las personas que se sometieron a la prueba "todos tenían doctorados".

"Demostramos no solo que los adultos con experiencia en Pokémon muestran respuestas corticales distribuidas distintas a Pokémon, sino también que la excentricidad retiniana experimentada durante la infancia puede predecir la ubicación de las respuestas a Pokémon en la edad adulta", explican en el estudio.

Noticias relacionadas

"Estos datos demuestran que las representaciones funcionales inherentes en la corteza visual —la excentricidad retiniana— combinadas con un comportamiento de visualización consistente de estímulos específicos durante la infancia dan como resultado una topografía funcional compartida en la edad adulta", han finalizado.