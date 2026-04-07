Martí Boada, científico naturalista: "Los comunicadores en ciencia no debemos asustar, pero pinta mal"

Es uno de los referentes catalanes en materia de medio natural. Estudioso de los cambios en la naturaleza, defiende tener una mirada cercana para resolver los problemas más generales. Pasa algunas temporadas en el Solsonès, en la casa de Puigpelat, desde donde observa el talante tranquilo de los bosques y campos. Él, que tanto ha trabajado a la sombra del Montseny, está enamorado de los paisajes ondulados del sur de la comarca. Preocupado por el cambio climático, desde el Solsonès dice que ve luz al final del túnel.

¿Dónde le nació el amor por la naturaleza, el medio ambiente, el compromiso que ha tenido con ello como científico?

Vengo de una familia muy humilde, de una familia de campesinos, de masoveros, de la Selva, en la riera de Arbúcies. La historia del país es muy burguesa, de grandes familias, de grandes nombres, y yo siempre he tenido una vocación muy proletaria. Creo que ha habido una cierta injusticia al dar voz a gente que ha tenido recursos, históricamente. El hecho de venir de una familia de masoveros, de esta humildad que comentaba, hizo que a los 14 años ya me pusiera a trabajar. Y antes ya había ayudado en las tareas de casa. El conocimiento del medio me vino por la familia de mi padre y aquí aprendí cosas que la universidad nunca me enseñó: identificar los nidos, los rastros, los cantos... y las plantas.

Vaya, que cuando en la universidad hizo botánica y biología, esas lecciones ya las tenía aprendidas?

(Ríe) Sobre todo, la parte más aplicada y más resolutiva. Y de muy jovencito tenía esta afición. Mi padre era un hombre de bosque, sacaba madera del bosque, y crecí a su lado. Pero este origen sencillo de la familia hizo que, en cuanto aprendía algo, quisiera transferirlo al máximo de gente posible, al contrario de lo que aprendí en la universidad, que todo tenía que acabar en el papel, en una publicación. Yo quería compartirlo con el máximo de gente posible. De bien joven, los sábados ya hacía salidas de campo con maestros. Ya empezábamos a decir que lo que debíamos entender era el entorno inmediato. Si queríamos entender la Amazonia teníamos que empezar por entender el entorno más cercano. Era el principio que se empezó a decir en los años 70: pensar globalmente y actuar localmente.

¿Hay un momento en que diga este mundo no puede continuar así?

La caída del caballo fue en la Tordera. La familia veníamos de Arbúcies, pero vivíamos en Sant Celoni y la Tordera era un río donde nos bañábamos en las pozas. La gente no tenía piscinas y nosotros íbamos al río, con unas pozas para los chicos y otras para las chicas.

¿Todavía vivió esta división incluso en el río?

¡Y tanto! Mirábamos desde detrás de las zarzas. Ellas llevaban unos bañadores, ¡ay Señor!, tapadas hasta la rodilla. El agua era limpia, había renacuajos, vegetación de ribera... Pero empezaron a llegar las fábricas. Barcelona inició un proceso de desindustrialización con el alcalde Porcioles. Empezaron a sacar las fábricas de Sant Andreu, el Clot... y las empezaron a llevar a áreas de menos población, a los Vallès, a la Anoia. Necesitaban desindustrializar la ciudad, tener agua y un lugar donde verter los residuos.

La Tordera se ensució rápidamente, entonces?

El agua del río empezó a bajar de distintos colores. Vertían tintes del textil y productos de industrias químicas.

El país ha pagado la factura durante tiempo.

Sí. Al principio nos hacía gracia. Para un joven era excitante ver que el río bajaba un día de cada color. La percepción cambió cuando vimos que los padres regaban y se les quemaba toda la cosecha. Entonces, yo tenía 14 años, dije: "Yo juro que trabajaré para que la Tordera vuelva a ser un río".

¡Vaya juramento! ¿Y ha visto que la Tordera vuelve a ser un río?

Sí, ahora ha vuelto la nutria, que quiere decir que las aguas están limpias, y hay siluros y barbos. E incluso ha vuelto la anguila, en la desembocadura del Ter. Hice un segundo juramento, en la sede de Naciones Unidas, cuando me dieron el premio mundial de Medio Ambiente, el Nelson Mandela, en Pretoria.

Lo recuerda con emoción.

Estuve en casa de Mandela y fue una vivencia increíble. No hay ninguna duda respecto a su personalidad. Nos dijo que no olvidáramos nunca que la gran causa de futuro de la humanidad es la lucha por el medio ambiente. Dejé de ser un naturalista de flores y violas y entendí la dimensión social. No se trataba solo de identificar animales y plantas, sino que debíamos subvertir el modelo económico y energético. Ese objetivo es el segundo juramento.

¿Y después de aquel primer juramento, ahora la Tordera, cómo la tenemos?

Entonces, la Tordera, y el Besòs, que tuvo el maldito privilegio de ser el río más contaminado de Europa, eran un desastre. La dinámica ha ido cambiando, hemos puesto las estaciones depuradoras (EDAR). Es una inversión costosísima, que hemos ido pagando entre todos. El tratamiento fisicoquímico del agua, y más tarde biológico, nos ha hecho recuperar la Tordera. Ahora tenemos unas 12 parejas de nutrias. ¡Es un bioindicador increíble! La última nutria había desaparecido en 1983. Hay una parte que no explicamos demasiado: ahora la nutria se alimenta de cangrejo americano, una especie invasora.

La contaminación de los ríos era una afectación concreta al medio. Pero le estamos provocando más cambios, ¿también pueden ser reversibles?

Hay afectaciones importantes. El cambio climático, por ejemplo. Ha adelantado la floración o la aparición de las orugas, que son la base trófica alimentaria de los polluelos en los nidos de la mayoría de las aves. Aparecen antes cuando los huevos de los nidos todavía no han eclosionado. Aquí hay un trastorno muy importante. Ahora, los organismos vivos las han visto de todos los colores, y tienen lo que llamamos la inteligencia evolutiva. Se las saben todas.

¿La naturaleza va asumiendo los cambios?

Por ejemplo, en el Montseny vemos que la encina está subiendo de cota y desplaza los hayedos, que son más nórdicos. Y al mismo tiempo los hayedos desplazan a los prados subalpinos de arriba del todo. Los paisajes hacen de centinelas. Hay paisajes que son muy sensibles a estos cambios.

¿Nos sube la temperatura y no sabemos adónde nos llevará?

Es que no sabemos cuándo parará. Es como si caen las fichas del dominó, caen una detrás de otra sin final. Ahora, desde 2018, lo tenemos muy controlado. El causante principal son los gases de efecto invernadero. Están los acuerdos de París que decían que en 2030 deberíamos haber hecho una reducción de 3°C. Y no se ha hecho.

¿Por qué no avanzamos si hay un acuerdo general?

Los políticos son de ciclo corto. Ya hay buena gente en la política, pero vamos a destiempo. Los comunicadores en ciencia sabemos que no debemos asustar, no debemos alarmar, pero sabemos que pinta mal. António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, está asustado. Este hombre dice que "nos la pegaremos, que es inevitable". Pero no el planeta, sino los humanos. Yo suscribo que la situación es alarmante, pero mantengo el gran principio de Ramon Margalef, el gran científico catalán, que decía que a nuestros jóvenes no los debemos asustar. Debemos darles herramientas para entender el momento ambiental.

No me alarme, pero ¿en qué punto estamos hoy?

Oh, no me alarme, usted es un poco afilado. No lo veo bien. El planeta está dirigido por un fenómeno que llamamos de ósmosis social invertida. Tenemos grandes líderes mundiales necios. Son lo peor de cada casa. No son los mejores ni políticamente, ni técnicamente, ni moralmente. No hace falta decir nombres. La capacidad destructiva de los países nucleares es un riesgo. Y los negacionistas, todos estos políticos de extrema derecha lo son. No suscriben ningún acuerdo internacional de reducción de emisiones. Por tanto, lo tenemos muy mal. Yo como estrategia quiero tener una luz al final del túnel, para no caer en un fenómeno de desmotivación muy grande.

¿No sabemos que el planeta tiene límites?

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Tienen toda la información, la científica, también. Cada año se hace un informe sobre el estado del mundo, lo hacen científicos de todo el mundo para Naciones Unidas. Algunos han visto que no es una crisis de civilización, sino civilizatoria. Si el cambio climático aumenta es transversal y afectará tanto a la tribu más taparrábica de la Amazonia como a los brókers de la bolsa americana.