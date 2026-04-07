Un tarro de Nutella eclipsa a los astronautas de Artemis II en plena transmisión: "Más lejos que cualquier crema en la historia"

El pasado día 1, a las 22:35 horas, según la base horaria global (UTC), comenzó una misión espacial que pretende realizar un recorrido completo entre la Tierra y la luna, aunque sin llegar a aterrizar en ella.

Este es el primer vuelo lunar tripulado en 54 años de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), y se le ha puesto de nombre Artemis II.

El viaje se realiza con la nave espacial Orión, que se ha lanzado desde el Centro Espacial John F. Kennedy en Merritt Island (Florida, Estados Unidos), en el complejo de Lanzamiento 39B, la segunda de las tres plataformas del centro de la Nasa.

La misión prevé tener una duración total de 10 días y tiene diversas particularidades: viaja el primer hombre afroamericano y también una mujer. En total son cuatro tripulantes a bordo de la nave: el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Un bote de Nutella entre los tripulantes

En su sexto día en el espacio, la misión Artemis II ya ha tenido algún que otro protagonista, y no es precisamente la luna.

Durante un directo que ha estado emitiendo la Nasa a través de su canal de Youtube, un tarro de la marca Nutella ha aparecido flotando delante de la cámara, convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la misión.

El vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra cómo el recipiente cruza lentamente la escena que se está grabando, dejando ver con total claridad la etiqueta de la marca.

¿Es el primer comercial espacial de la historia?

Este momento ha desatado teorías entre los usuarios, que se han preguntado si se encuentran frente al primer anuncio espacial de la historia.

La compañía de la crema dulce de avellanas y cacao no ha tardado en responder: "Es un honor haber llegado más lejos que cualquier otra crema para untar en la historia", ha publicado en su cuenta de X.

¿Por qué se flota en el espacio?

Más allá de la anécdota, la escena tiene una explicación científica según la misma Nasa, ya que tanto los objetos como los astronautas se encuentran en condiciones de microgravedad.

Es decir, están en un estado comúnmente llamado de gravedad cero, donde lo que se encuentra dentro de la nave está en una caída libre constante alrededor de la Tierra. Por lo tanto, esto equilibra la fuerza de gravedad con su velocidad orbital, lo que reduce los efectos de la misma (elimina la sensación de peso de cualquier objeto o persona).

Por otro lado, también ha sorprendido a los usuarios el simple hecho de que los tripulantes dispongan de un bote de Nutella como parte de su menú espacial.

Un menú espacial y otro hito histórico

Sin embargo, según ha publicado la Nasa, la alimentación prevista para Artemis II ha sido diseñada para sostener la salud y el rendimiento de los astronautas durante los diez días de viaje.

Si bien es cierto que el menú oficial no menciona específicamente la marca Nutella, sí que incluye una selección de dulces como chocolate, por lo que es probable que esta crema haya sido la elegida para algún capricho.

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Además, el tarro de Nutella no es el único hito clave en la misión, ya que el vuelo espacial tripulado ya es desde hoy el más largo desde la Tierra, con 406.771 km de distancia, superando el récord establecido por la tripulación del Apolo 13 en 1970 (400.171 km).