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La misión Artemis nombra un cráter lunar "Carroll" en memoria de la esposa del comandante Reid Wiseman
En un emotivo momento espacial, la tripulación de Artemis II bautizó un cráter lunar con el nombre de Carroll, la difunta esposa del comandante Reid Wiseman, quien rompió a llorar al oírlo
A más de 400.000 km de la Tierra, un momento emotivo en el silencio del espacio: los astronautas de Artemis nombraron el lunes un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de la misión.
"Hay una formación en un hermoso lugar de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta", anunció el astronauta canadiense Jeremy Hansen durante la transmisión en vivo, poco después de que su nave superara el récord de distancia recorrida desde la Tierra. "En ciertos momentos del tránsito lunar, podrán verla desde la Tierra".
"Es un punto brillante en la Luna, y nos gustaría llamarlo Carroll", anunció. Reid Wiseman, el astronauta de la NASA al mando de la misión Artemis II, rompió a llorar. Sus compañeros también, y se abrazaron. Los astronautas nombraron otro cráter "Integridad", el nombre que la tripulación le dio a su nave, antes de varias horas de observaciones detalladas de la Luna.
«Hemos elegido este momento para lanzar un reto a esta generación y a la siguiente: que este récord no dure mucho», declaró Jeremy Hansen. Carroll Taylor Wiseman falleció de cáncer en 2020, y desde entonces Reid Wiseman, expiloto de combate, ha criado solo a sus dos hijas.
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