Dani Jiménez, divulgador científico: “Yo no busco conocimiento; quiero que el espectador se emocione”

No puede, y no quiere, evitar emocionarse cuando habla de ciencia. Ni cuando lo transmite de manera personal, ni tampoco cuando lo hace como profesional. En el fondo Dani es un showman de la divulgación científica. Y él lo sabe, porque le encanta enseñar las cosas que conoce y domina. En su perfil personal de Facebook se autoconsidera como “físico, divulgador, científico y loco de los experimentos”. Tal cual.

Licenciado en ciencias físicas por la Universidad de Barcelona, cuando representa una sección por la televisión lo transmite a través de los experimentos, cuando lo hace desde la escritura se impulsa con un libro que hace cuatro días que está a la venta (“Univers rebel; un viaje por la historia a través de la música quàntica”, Cossetània, 2026); cuando efectúa un espectáculo en una sala lo viste con la música y le suma las emociones. En el fondo siempre he pensado que Dani tiene algún toque de genio con el que acaba resolviendo muchos de sus experimentos dejando al público con la boca abierta y que personalmente me recuerda al gran Juan Tamariz.

Sergi Mas y Dani Jiménez en el estudio de El Periódico. / Mònica Tudela

La cosa viene de lejos: acabada la carrera, empezó a tener trabajo y posteriormente se animó a alquilar un pequeño local, en donde preparaba sus experimentos. Eso le comportó más trabajo, y más experimentos. Aunque Dani tiene claro su papel: “Yo no busco conocimiento; quiero que el espectador se emocione, porque divulga a través de la emoción, y me apasiona que salgan del show sabiendo qué es la cuántica y se pregunte cómo es posible haber vivido sin conocer la cuántica”.

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