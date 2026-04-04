La NASA recrea la icónica imagen de la 'canica azul' 54 años después: ¿Cómo ha cambiado la Tierra desde Apolo 17?

En diciembre de 1972 los tripulantes del Apolo 17 captaron por primera vez la imagen de una de las caras de la Tierra en su totalidad, a casi 30.000 kilómetros de distancia. Conocida como 'la canica azul', esta imagen ha sido la gran referencia durante décadas y no ha podido recrearse hasta el 3 de abril, 54 años después.

Artemis II se ha convertido en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972. La presencia humana en el espacio se había limitado, hasta entonces, a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La presencia humana en el espacio se ha limitado, hasta entonces, a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI). Situada a más de 384.000 kilómetros de distancia, la Luna está aproximadamente 1.000 veces más lejos que la EEI.

Las imágenes de la NASA

La misión Artemis II de la Nasa de exploración lunar ha dejado ya sus primeras imágenes del planeta Tierra, en unas fotografías tomadas por el comandante de la misión, Redi Wiseman, desde la ventana de la cápsula Orion durante sus primeras horas de viaje a la Luna. En una de estas imágenes, difundidas por la propia agencia aeroespacial, se observa África y Europa, donde destaca notablemente la Península Ibérica, en la zona inferior izquierda de la fotografía.-

La odisea espacial es retransmitida en directo por la NASA e inmortalizada por los astronautas, que se llevaron consigo celulares y cámaras fotográficas. "Vemos nuestra pequeña canica azul a través de los ojos de la tripulación y, de repente, nos encontramos ahí arriba con ellos", comentó una responsable de la NASA.

En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17. La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orion, que también muestra la fortaleza de la nave.

"Entre las 8 y las 9 en punto -detalla la Nasa- se distingue una gran masa terrestre marrón: África, con la península ibérica titilando con luces justo donde el planeta se curva". En las imágenes difundidas por la Nasa en redes sociales también detalla la primera de las fotografías, donde se observa el interior de la ventana de la nave Orion. "La ventana de la cápsula está rodeada por un marco grueso. Dentro de la cápsula está oscuro, pero se distinguen las siluetas de correas y diversos componentes. En la esquina superior derecha se observan elementos de color blanco más brillantes", destaca.

¿Cómo ha cambiado la Tierra?

Es la primera vez que pueden compararse dos imágenes de la Tierra a tantos miles de kilómetros de distancia. Los expertos señalan que los cambios entre una y otra se deben principalmente a la gran transformación que ha protagonizado la tecnología en estos 50 años, y al diferente momento del día en el que se ha registrado.

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La primera v se hizo con cámara Hasselblad 500EL modificada para el espacio con un lente Zeiss Planar 80mm f/2.8 y película Kodak Ektachrome. Y esta última con dos cámaras réflex Nikon D5. Los expertos señalan que, en parte, los cambios de las imágenes se deben a la transformación de la tecnología en las últimas cinco décadas. Sin embargo, sí que destacan que detalles como las auroras o la luz zodiacal evidencian la distancia a la que han sido tomadas estas dos fotografías.