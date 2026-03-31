¿Cuándo es la luna llena del mes de abril? El día de la Luna rosa

La luna rosa de abril de 2026 será una de las grandes citas astronómicas del año y volverá a poner el foco en el cielo primaveral, cada vez más alto y despejado a medida que avanza la estación.

Tras el equinoccio, las noches se acortan, pero siguen ofreciendo suficientes horas de oscuridad para disfrutar de un disco lunar que, en esta ocasión, llegará acompañado de un calendario repleto de fenómenos, desde lluvias de meteoros hasta otras fases destacadas del ciclo lunar.

Floración rosa

En el hemisferio norte, la luna llena de abril recibe tradicionalmente el nombre de Luna rosa, no porque cambie realmente de color, sino por su vínculo con la floración del phlox silvestre, una de las primeras flores que anuncian la primavera en América del Norte.

Ese manto de pequeñas flores rosadas simbolizaba para muchos pueblos originarios el inicio de la temporada de crecimiento y convierte este plenilunio en un auténtico icono del renacer de la naturaleza, un símbolo que ha pasado a calendarios astronómicos, agendas esotéricas y, en los últimos años, también a las redes sociales.

Una luna con coloridos matices

Aunque el satélite mantiene su tono blanquecino habitual, el momento de la salida y la puesta puede teñirlo de matices dorados, anaranjados o ligeramente rosados, debido al grosor de la atmósfera cerca del horizonte.

Precisamente por ese contraste, muchos aficionados a la fotografía planifican el plenilunio de abril para capturar la luna recortada sobre edificios emblemáticos, cadenas montañosas o paisajes costeros, aprovechando los primeros minutos de su aparición para lograr imágenes mucho más dramáticas que cuando ya está alta en el cielo.

La luna en Libra

En este contexto de tradición, simbolismo y espectáculo visual surge la pregunta clave: ¿cuándo será exactamente la luna rosa de este año y cómo se podrá ver en España? La respuesta llega en plena primavera astronómica y viene acompañada de un detalle que interesará tanto a curiosos como a quienes siguen la astrología: este plenilunio se producirá con la luna bajo el signo de Libra, asociado al equilibrio y a las relaciones.

La luna llena de abril de 2026 tendrá lugar la madrugada del jueves 2, cuando el satélite alcance su fase de máxima iluminación a las 4.12 horas en la España peninsular, con la luna situada en la constelación de Libra.

En ese instante, el disco se verá completamente redondo y ofrecerá una de las imágenes más llamativas del mes, en un cielo que, si las nubes respetan la cita, permitirá disfrutar del brillo lunar durante buena parte de la noche.

Cómo y cuándo observarla mejor

Para disfrutar de esta Luna rosa, los expertos recomiendan mirar al cielo entre la medianoche y el amanecer, con especial atención al tramo entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando la luna estará más alta y su resplandor será más evidente.

Se observará a simple vista, siempre que el tiempo lo permita, por lo que no es necesario disponer de prismáticos ni nada similar, aunque para apreciarla perfectamente se pueden usar unos prismáticos o un pequeño telescopio para distinguir cráteres, mares oscuros y contrastes en la superficie.

Alejarse de las luces

El gran enemigo, como casi siempre, será la contaminación lumínica: luces de fachadas, escaparates y carreteras que restan contraste al cielo.

Por eso, la mejor opción es buscar un lugar abierto, alejado de los focos urbanos y sin edificios altos en el horizonte; si el cielo se mantiene despejado, bastará con unos minutos de adaptación a la oscuridad para notar cómo el paisaje se ilumina con la claridad del plenilunio.

Quienes prefieran una observación más técnica pueden recurrir a un filtro lunar en el telescopio para reducir el deslumbramiento, algo muy útil en fase llena, cuando el satélite refleja gran parte de la luz solar.

Para fotografía, conviene usar trípode, sensibilidad baja y exposiciones relativamente cortas si la luna está alta; si se fotografía cerca del horizonte, justo al salir o ponerse, se puede aprovechar ese tono más cálido que tanto llama la atención en las imágenes.

Tradición, simbología y efecto en la vida diaria

El nombre de Luna rosa se ha popularizado en medios y calendarios, pero detrás hay una larga tradición de observación del cielo y de relación entre las fases lunares y los ciclos agrícolas.

Para varios pueblos originarios de Norteamérica, este plenilunio marcaba el inicio de la temporada de flores silvestres y, por extensión, un periodo de renacimiento, proyectos nuevos y siembra; esa carga simbólica ha sobrevivido y hoy se mezcla con lecturas espirituales y astrológicas que ven en la luna de abril un momento propicio para iniciar cambios o revisar vínculos personales.

Desde un punto de vista puramente científico, el plenilunio incrementa la luminosidad nocturna, facilita la orientación en exteriores y ofrece una oportunidad recurrente para reconectar con el cielo sin necesidad de eclipses ni alineaciones especialmente raras.

Todas las lunas llenas que quedan en 2026

El año 2026 será especialmente intenso en el cielo: contará con 13 lunas llenas, cada una con su nombre tradicional, fechas y particularidades, incluyendo lunas azules y superlunas.

A continuación, el calendario de los plenilunios que quedan tras la luna rosa de abril, con sus horas de máximo, el signo bajo el que se encuentran y la denominación popular que reciben.

1 de mayo: Luna de flores, a partir de las 19.23 horas, bajo el signo de Escorpio.

31 de mayo: Luna azul, desde las 10.45 horas, bajo el signo de Sagitario.

30 de junio: Luna de fresa, desde las 1.56 horas, en el signo de Capricornio.

29 de julio: Luna de ciervo, a partir de las 16.35 horas, bajo el signo de Acuario.

28 de agosto: Luna de esturión, desde las 6.18 horas, bajo el signo de Piscis.

26 de septiembre: Luna de cosecha, desde las 18.49 horas, en el signo de Aries.

26 de octubre: Luna de cazador, a partir de las 5.11 horas, bajo el signo de Tauro.

24 de noviembre: superluna de castor, desde las 15.53 horas, bajo el signo de Géminis.

24 de diciembre: superluna fría, desde las 2.28 horas, en el signo de Cáncer.

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Este encadenado de lunas llenas acompaña el ritmo de las estaciones, desde la explosión de flores de mayo hasta el cierre del año con la superluna fría de diciembre, y ofrece una agenda perfecta para quienes quieran seguir, mes a mes, la evolución del cielo nocturno.