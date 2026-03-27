El espectacular tráiler de la Nasa, estilo Hollywood, para anunciar su misión a la luna: "Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado"

La Nasa (agencia espacial estadounidense) ha anunciado este martes, 24 de marzo, un plan de 20.000 millones de dólares (algo menos de 17.300 millones de euros) para acelerar el regreso a la luna en 2028.

Será el primer vuelo tripulado a la luna de Artemis II, el nombre que recibe esta misión, 54 años después del último viaje al único satélite natural de la Tierra, en 1972, y 57 después de las primeras pisadas de Armstrong y Aldrin, el 20 de julio de 1969.

Y para darle un toque más épico, la agencia ha publicado un tráiler al estilo hollywoodiense.

'For All Humanity'

En el vídeo publicado, de poco más de un minuto, se pueden apreciar imágenes tanto de la luna como de los cuatro astronautas que forman parte de la misión: Reid Wiseman (comandante estadounidense), Victor Glover (piloto y primer afroamericano en viajar a la luna), Cristina Koch (ingeniera y primera mujer en viajar a la luna) y Jeremy Hansen (astronauta de la agencia espacial canadiense).

Los cuatro hablan en la grabación de su emoción por formar parte de un programa tan especial que devuelva al ser humano al satélite; algo que siempre habían soñado y por lo que han estado entrenando durante más de dos años. Asimismo, dejan entrever su capacidad y esfuerzo como equipo: "Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado".

'For All Humanity', título del vídeo, es el segundo episodio de la serie documental 'Moonbound', que la Nasa estrenó el 15 de diciembre de 2026 para promocionar el Artemis II.

Presentada en formato tráiler cinematográfico y difundida a través de la plataforma de streaming Nasa+, narra la preparación de los tripulantes y muestra los retos técnicos y personales de cada uno de ellos. A la vez, pretende acercar al público el complejo engranaje que hace posible este viaje espacial.

Artemis II

Artemis II es el primer alunizaje tripulado del programa Artemis, que se lanzó el 16 de noviembre de 2022, con un vuelo de prueba, no tripulado, de 25 días.

Esta primera prueba demostró la capacidad del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion para viajar en el espacio profundo y regresar a la Tierra sin daños.

Así pues, se cree que Artemis II será un hito histórico clave para la presencia sostenida en la luna y los futuros viajes a Marte.

Cómo se hará el despliegue en la luna

El administrador de la Nasa Jared Isaacman ha informado sobre una estrategia de despliegue lunar por fases que contará con el aporte de algunas empresas privadas, como SpaceX y Blueorigin, y otras agencias espaciales internacionales.

Según Carlos García Galán, español responsable del programa 'Moon base', se espera que, en la tercera fase del proyecto, la base en la superficie de la luna tenga tres hábitats y recursos propios del mismo satélite.

Mientras tanto, el centro espacial Kennedy de la Nasa, en Florida (EEUU), se prepara para el lanzamiento del Artemis II, que se hará el próximo 1 de abril desde la plataforma de lanzamiento 39B.

Apolo 11

El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 logró el primer alunizaje tripulado con Niel Amstrong, Edwin 'Buzz' Aldrin y Michael Collins. No solo cumplió con el deseo del presidente Kennedy de llevar un hombre hasta la luna y traerlo de vuelta antes de terminar la década de los 60, sino que consolidó la victoria estadounidense en la carrera espacial contra la URSS.

No obstante, este viaje dio lugar a muchas teorías conspirativas sobre varias anomalías visuales en las fotos y vídeos: la bandera plantada parece ondearse por el viento, pero el movimiento fue fruto de la manipulación de los astronautas.

Las estrellas y las huellas en la superficie lunar

Por otro lado, las imágenes fueron tomadas con tiempos de exposición cortos del día lunar, por lo que parece que no haya estrellas y tanto la forma de las huellas como las sombras de los astronautas no corresponden a sus figuras por las irregularidades de la superficie de la luna.

Según la Nasa, la conspiración contó con la complicidad de al menos 400.000 personas, lo que hace inoperante un secreto de tal magnitud. Sea como sea, aunque no busque validar el pasado, Artemis II retomará el legado exploratorio del Apolo 11.