Un fósil en Egipto revela una nueva especie de simio y replantea el origen de los hominoideos

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto en Egipto un fósil de una nueva especie de simio, "Masripithecus moghraensis", que vivió en el Mioceno, hace entre 17 y 18 millones de años. Los restos, parte de una mandíbula, son el primer fósil de simio hallado en el norte de África.

Durante años, el registro fósil del Mioceno temprano en el norte de África solo mostraba presencia de monos, pero no de simios, que únicamente se habían encontrado al este del continente. El nuevo fósil demuestra que los ancestros de los simios modernos, incluidos los humanos, habitaban también el norte de África y Oriente Medio.

"Pasamos cinco años buscando este tipo de fósil porque, cuando observamos el árbol genealógico de los primeros simios, queda claro que falta algo, y el norte de África tenía la pieza que faltaba", subraya el paleontólogo Hesham Sallam, de la Universidad de Mansoura y autor principal del estudio.

Los detalles del trabajo, liderado por el Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansoura y la Universidad del Sur de California, se han publicado este jueves en la revista "Science".

Una pieza clave

Recuperados en 2024 en el yacimiento de Wadi Moghra, en el norte de Egipto, los restos del "Masripithecus", bautizado así por su origen, "Masr", Egipto en árabe, y "píthēkos", simio en griego, apuntan a que los hominoideos no evolucionaron exclusivamente en África oriental, como se creía.

"Los hominoideos corona son la familia de primates a la que pertenecen los humanos y los grandes simios, chimpancés, gorilas y orangutanes, y los menores, gibones y siamangs", explica a EFE Júlia Arias-Martorell, del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Masripithecus moghraensis y la dispersión de los homínidos coronados en el Mioceno. Crédito: Mauricio Antón / EFE

El "Masripithecus moghraensis" es un hominoideo basal, anterior al grupo corona, y el más parecido a los simios de aspecto moderno entre los hallados del Mioceno temprano en África.

"Durante toda mi carrera creí que el ancestro común de los simios actuales vivió en el este de África. Este descubrimiento desafía esa idea", señala Erik Seiffert, paleontólogo de la Universidad del Sur de California y coautor del estudio.

Origen y expansión

Para Arias-Martorell, esta visión responde a un registro fósil sesgado hacia África oriental, donde tradicionalmente se han buscado los ancestros humanos, dejando en segundo plano los de los hominoideos.

El fósil conserva una combinación de rasgos únicos: dientes caninos y premolares muy grandes, molares con superficies de masticación redondeadas y una mandíbula robusta.

Estas características le permitían una dieta flexible, basada en frutas, pero con capacidad para procesar alimentos más duros como nueces o semillas, una adaptación a entornos con condiciones climáticas variables.

El estudio indica que, durante el Mioceno, el norte de África y Oriente Medio actuaban como un corredor natural entre Europa y Asia, lo que facilitó la expansión de los simios cuando bajó el nivel del mar.

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El "Masripithecus" constituye así un vínculo clave entre los registros fósiles africanos y euroasiáticos y refuerza la idea de que los científicos podrían haber buscado durante años en la región equivocada.