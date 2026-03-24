Un consumo excesivo de ultraprocesados podría perjudicar la fertilidad de los padres y el desarrollo embrionario de los bebés

En las últimas décadas, los alimentos ultraprocesados han pasado de ser una opción ocasional a convertirse en un pilar habitual de alimentación en muchos hogares. Según apuntan algunos estudios, para muchas personas el consumo de productos como embutidos, bollería industrial, snacks embolsados y platos comida precocinada ya representa entre el 50% y el 60% de su ingesta diaria. Son muchos los estudios que empiezan a ahondar en los efectos a largo plazo de esta alimentación procesada. Pero ahora, según desvela un estudio publicado en la revista 'Human Reproduction', ya hay indicios de que estos productos plagados de conservantes podrían estar afectando a la reproducción humana. Concretamente, a la fertilidad de los padres y a las primeras etapas de desarrollo embrionario de los bebés.

El estudio, liderado por la Erasmus University de Rotterdam, se presenta como el primero de su tipo en analizar de forma conjunta el papel del consumo de ultraprocesados en hombres y mujeres antes y durante el embarazo así como en el desarrollo fetal. Tal y como relata el artículo, para indagar en este fenómeno se realizó un seguimiento exhaustivo de 831 mujeres embarazadas y 651 hombres entre 2017 y 2021.

Cada uno de los voluntarios proporcionó información detallada sobre su dieta desde antes del embarazo hasta diferentes etapas del periodo de gestación y eso permitió, entre otros, hacer un seguimiento de su consumo diario de ultraprocesados y estudiar parámetros relacionados con su fertilidad. Paralelamente, los científicos también llevaron a cabo ecografías transvaginales en las mujeres gestantes a las semanas 7, 9 y 11 para medir la longitud cráneo-caudal y el volumen del saco vitelino como indicadores clave del crecimiento temprano de sus fetos.

En los hombres, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un aumento del tiempo necesario para lograr un embarazo y con "una menor eficiencia reproductiva"

Los resultados de este trabajo, afirman los expertos, muestran que el consumo de alimentos ultraprocesados sí influye tanto en la fertilidad de los padres como en el desarrollo temprano de los bebés. El análisis indica que en los hombres, un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un aumento del tiempo necesario para lograr un embarazo y con "una menor eficiencia reproductiva". En el caso de las mujeres, en cambio, no se observó una relación clara con el tiempo hasta la concepción. El estudio indica que ellas sufrieron efectos durante las primeras etapas del embarazo. El más destacado es que los embriones de las madres que consumían muchos productos procesados presentaban "un crecimiento ligeramente más lento" y "un tamaño menor del saco vitelino" hasta como mínimo la séptima semana de gestación.

Los embriones de las madres que consumían muchos productos procesados presentaban "un crecimiento ligeramente más lento" y "un tamaño menor del saco vitelino" hasta como mínimo la séptima semana de gestación.

Posibles efectos en el organismo

Los científicos afirman que estos datos, aunque ilustrativos, solo dan una pista para seguir investigando. Sobre todo teniendo en cuenta que, por el momento, aún no se sabe cuáles son los mecanismos biológicos detrás de este fenómeno. Aunque sí algunas hipótesis. En el caso de los hombres, se cree que los espermatozoides son particularmente sensibles a factores como el estrés oxidativo, la inflamación y la calidad nutricional y, dado que las dietas ricas en ultraprocesados suelen contener altas cantidades de azúcares añadidos, grasas poco saludables y aditivos, además de ser pobres en nutrientes esenciales, todo ello podría afectar a la calidad del semen, incluyendo parámetros como la movilidad o la integridad del ADN. En el caso de las mujeres se cree que una dieta desequilibrada podría alterar el entorno embrionario a través de mecanismos metabólicos e inflamatorios, afectando de forma sutil pero significativa al crecimiento de los fetos durante sus primeras semanas de formación.

Los científicos creen quelas dietas ricas en ultraprocesados, ricas en azúcares añadidos, grasas poco saludables y aditivos, podrían afectar a la calidad del semen y del entorno embrionario

A pesar de la relevancia de los resultados, los propios autores insisten en la necesidad de interpretarlos con cautela ya que se trata de un estudio observacional, lo que implica que no puede establecer una relación causal directa. En este sentido, los expertos afirman que es posible que otros factores asociados al estilo de vida también influyan en los resultados. Aun así, sin caer en alarmismos, los científicos sugieren que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados podría ser "una estrategia prudente" para parejas que quieran quedarse embarazadas, especialmente en el periodo previo a la concepción y durante la gestación. "Adoptar un patrón dietético basado en alimentos frescos, ricos en nutrientes y mínimamente procesados como frutas, verduras, legumbres, pescado o aceite de oliva podría no solo mejorar la salud general, sino también favorecer las condiciones óptimas para la reproducción y el desarrollo temprano de los bebés", afirman los especialistas.