El eclipse solar más largo del siglo llegará en 2027, durará más de 6 minutos y oscurecerá gran parte del planeta

España se prepara para una tríada de eclipses solares que ponen fin a una sequía de casi medio siglo: el próximo 12 de agosto el sol se ocultará por completo para una franja que cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña, Lugo u Oviedo hasta València, Tarragona o Palma de Mallorca.

Esta oscuridad total no se daba en nuestro país desde 1959 y solo sucedió en las islas Canarias; en la Península no se ha visto un eclipse total de sol desde el año 1912.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total de agosto de 2026. / IGN

Posteriormente, y casi un año después -el 2 de agosto de 2027-, un eclipse solar total barrerá medio mundo y regalará la mayor oscuridad diurna del siglo XXI, con un máximo de 6 minutos y 23 segundos de totalidad cerca de Luxor (Egipto), según los cálculos oficiales.

España, único país de Europa donde se verá total

Este fenómeno, en el que la luna se alinea a la perfección entre la Tierra y el sol hasta tapar por completo el disco solar, convertirá el día en una noche breve pero sobrecogedora en una estrecha franja del planeta.

La sombra del siglo nacerá en el Atlántico Norte y entrará en tierra por Marruecos antes de cruzar el estrecho de Gibraltar y sumir en penumbra el extremo sur de la península Ibérica, con ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta o Melilla en plena ruta de totalidad.

España será el único país europeo donde se verá el sol completamente cubierto, mientras que casi toda Europa, gran parte de África y buena parte de Asia vivirán al menos un eclipse parcial.

Casi 5 minutos de oscuridad a media mañana

En territorio español, el mejor punto para disfrutar del espectáculo será Ceuta, donde la oscuridad total se prolongará durante 4 minutos y 48 segundos a media mañana.

A partir de ahí, la sombra se deslizará hacia el este siguiendo la costa norte de África, atravesando Argelia, Libia y, sobre todo, Egipto, donde alcanzará su momento culminante cerca de los templos de Luxor, con esos 6 minutos y 23 segundos de noche en pleno día, que lo convierten en el eclipse total más largo visible desde tierra en décadas.

Después saltará sobre el mar Rojo, oscurecerá ciudades como Yeda y La Meca en Arabia Saudí y continuará hacia Yemen y el cuerno de África, antes de apagarse definitivamente en el Índico.

Franja donde se podrá ver de forma total el eclipse de sol del 2 de agosto de 2027. / IGN

Tríada de eclipses

El evento llega en pleno boom de eclipses para nuestro país: tras el eclipse total del 12 de agosto de 2026, que marcará el primer oscurecimiento completo visible desde la Península en más de un siglo, el de 2027 repetirá la hazaña desde el sur y completará un díptico histórico que ya está movilizando a astrónomos, aficionados y turistas.

El Instituto Geográfico Nacional ha lanzado una web específica con simuladores, horarios por municipios, previsiones meteorológicas y consejos para planificar la observación segura del eclipse y aprovechar al máximo esta oportunidad única e irrepetible.

Observación con protección

Aunque la tentación será mirar al cielo a simple vista, los expertos insisten en que, incluso en la fase parcial, observar el sol sin protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista, por lo que recomiendan gafas homologadas y seguir las indicaciones oficiales.

A cambio, quienes se preparen con tiempo y viajen hasta la franja de totalidad podrán vivir el espectáculo completo: el cielo apagándose en cuestión de segundos, la temperatura cayendo, las estrellas apareciendo en pleno día y la corona solar dibujando un halo fantasmagórico alrededor de la luna, una escena que no volverá a repetirse con tanta intensidad hasta bien entrado el próximo siglo.