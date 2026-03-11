¿Qué luna hay hoy en España? Del eclipse a la luna menguante: así evoluciona el satélite tras teñirse de sangre el día 3

La luna de marzo de este año se ha convertido en una de las grandes protagonistas del cielo del año, puesto que llegó con eclipse total incluido.

El único satélite natural de la Tierra describe una órbita alrededor de nuestro planeta mientras refleja la luz del sol, y tarda unos 29 días y medio en completar un ciclo de fases, desde la luna nueva hasta que vuelve a desaparecer.

A lo largo de ese recorrido, la cara visible de la luna va cambiando en función del ángulo que forman las direcciones Tierra‑luna y Tierra‑sol, dando lugar a cuatro momentos clave: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Ausencia de luna

En la luna nueva, la luna se sitúa entre la Tierra y el sol y su hemisferio iluminado queda de espaldas a nosotros, de modo que prácticamente desaparece del cielo nocturno. También se conoce a esta fase como novilunio o ausencia de luna.

En el cuarto creciente, la mitad derecha del disco se ilumina en el hemisferio norte y el satélite dibuja la característica D en el firmamento, visible tras la puesta de sol.

Cuando la Tierra se coloca entre el sol y la luna, el satélite recibe la luz solar de frente y lo vemos completamente iluminado: es la fase de luna llena, la de mayor brillo y la que más ha alimentado tradiciones, rituales y leyendas.

Vuelta a empezar

Tras ese pico de luminosidad, comienza el cuarto menguante: la parte iluminada se retrae hacia la izquierda en el hemisferio norte y la luna adopta forma de C hasta volver a ocultarse casi por completo.

De nuevo, tras el cuarto menguante, vuelve la luna nueva.

Esta secuencia no solo tiene impacto visual: históricamente se ha relacionado con las mareas, los ciclos agrícolas y muchos creen que también en los ritmos naturales de las personas, y sigue marcando calendarios de siembra, jornadas de pesca o rutinas de cuidado personal en media humanidad.

En el hemisferio norte es frecuente escuchar que la luna es mentirosa. El dicho se debe a que, cuando está creciendo, su forma se parece a una D, inicial de decreciente, mientras que cuando está menguando aparece como una C, inicial de creciente.

Contradicción

Esa aparente contradicción se explica por la pura geometría de la iluminación: lo que vemos es la parte del hemisferio lunar bañada por la luz del sol y recortada sobre el cielo oscuro, no una D o una C dibujadas al azar.

Y se le llama cuarto creciente porque la luna, en verdad, crece: de ausencia de luna a llena. Y a la inversa con el cuarto decreciente.

A escala astronómica, cada fase se define por el ángulo que forman las líneas imaginarias Tierra‑luna y Tierra‑sol. Cuando ese ángulo es de 0°, asistimos a la luna nueva; cuando alcanza 90°, entra en cuarto creciente; a 180° se produce la luna llena, y a 270° pasa al cuarto menguante.

Calendarios lunares

Esta regularidad permite confeccionar calendarios lunares precisos con años de antelación, como los que elabora el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con el detalle de fechas, horas y constelaciones de cada fase.

En la práctica cotidiana, esa mentira de la luna funciona como una regla nemotécnica: muchas personas se ayudan de la forma del disco para recordar si el satélite está en fase creciente o menguante.

Marzo 2026: un mes con eclipse y cambio de estación

Marzo de 2026 ha llegado, pues, con un calendario lunar especialmente llamativo: con la luna llena del día 3 acompañada de un eclipse total de luna y el posterior arranque de la primavera bajo un cielo dominado por las fases menguante y nueva.

A lo largo del mes, el satélite recorrerá las cuatro fases principales, transitando por diferentes signos del zodíaco y marcando varias citas señaladas para quienes disfrutan observando el firmamento.

Fechas clave de las fases lunares de marzo de 2026

Según los datos astronómicos para 2026, las fases lunares de marzo en horario peninsular español se distribuyen así:

Luna llena: 3 de marzo, a las 12.38, bajo la constelación de Virgo.

Cuarto menguante: 11 de marzo, a las 10.38, con la luna en Sagitario.

Luna nueva: 19 de marzo, a las 2.23, bajo el signo de Piscis.

Cuarto creciente: 25 de marzo, a las 20.17, con el satélite en Cáncer.

La luna llena de marzo recibe tradicionalmente el nombre de luna de gusano porque coincide con la época del deshielo en el hemisferio norte, cuando la tierra se ablanda y reaparecen lombrices y otros invertebrados que anuncian la llegada de la primavera.

En 2026, esta luna llena se alinea con un eclipse total de luna, lo que convierte la velada en un auténtico espectáculo astronómico tanto para observadores ocasionales como para aficionados más experimentados.

Un eclipse total que tiñe de rojo la luna

El 3 de marzo de 2026 la luna atravesó por completo la sombra de la Tierra, dando lugar a un eclipse total. Durante este tipo de eventos, el satélite no desaparece del todo, sino que adquiere un tono rojizo o cobrizo, debido a que la atmósfera terrestre desvía y filtra parte de la luz solar hacia el interior del cono de sombra.

El resultado: la popular luna de sangre, una imagen que siglos atrás alimentó supersticiones y presagios y que hoy se interpreta como un laboratorio natural para estudiar la atmósfera terrestre y la dinámica del sistema Tierra‑luna‑sol.

La fase total del eclipse de marzo de 2026 se prolongó algo menos de una hora, dentro de un evento que, incluyendo las fases penumbral y parcial, superó las cinco horas de duración.

Dónde podrá verse

La visibilidad fue mejor en el área del Pacífico y regiones adyacentes, con observación tras el anochecer en buena parte de Asia y Oceanía y durante la madrugada en amplias zonas de América.

Aunque la fase más espectacular del eclipse no fue plenamente observable desde la península ibérica, la coincidencia de la luna llena y el alineamiento casi perfecto entre Tierra, luna y sol hizo de la noche del 3 de marzo una cita marcada en el calendario para los aficionados a la astronomía

La luna en primavera y el resto del año

Tras la luna llena y el eclipse de principios de marzo, 2026 seguirá siendo un año excepcional en el cielo nocturno: el calendario recoge un total de 13 lunas llenas, con nombres tradicionales que evocan estaciones, tareas agrícolas y escenas de la naturaleza.

Habrá luna rosa en abril, luna de flores en mayo, luna de fresa en junio o luna de ciervo en julio, entre otras. En noviembre y diciembre, el año se despedirá con la luna del castor y la superluna fría, que se acercará un poco más a la Tierra y brillará ligeramente más de lo habitual.

Estas son todas las lunas llenas que quedan en el año, incluyendo las dos de mayo: