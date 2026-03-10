Neuronas humanas convertidas en 'gamers': el insólito experimento de científicos australianos que parece ciencia ficción

La startup biotecnológica 'Cortical Labs' está trabajando en dos pequeños centros de datos gestionados por células del cerebro humano, colocando neuronas cultivadas en laboratorio sobre silicio en un experimento que algún día podría desafiar a los chips de empresas como Nvidia Corp.

Esta pequeña empresa australiana presentó su primer centro de datos biológico en Melbourne y está construyendo otro en Singapur junto con su socio DayOne Data Centers Ltd., según informó en un comunicado el martes. Las instalaciones albergarán ordenadores biológicos conocidos como unidades CL1, impulsadas por células del cerebro humano.

Un chip que envía señales

Aunque aún faltan años o incluso décadas para que puedan desafiar a la tecnología convencional, el proyecto pone de relieve la búsqueda de los científicos de soluciones novedosas para abordar los problemas derivados de la creciente necesidad de capacidad de computación provocada por la inteligencia artificial. Uno de sus logros anteriores fue enseñar a sus células cerebrales a jugar al rudimentario videojuego Pong. El mes pasado, dijo haberlas entrenado para jugar al título mucho más avanzado 'Doom'.

Las neuronas utilizadas por 'Cortical Labs,' cultivadas a partir de células madre, se sitúan sobre un chip que envía y recibe señales eléctricas hacia las células y registra cómo responden. Esto permite que el software de la empresa interactúe con las células e interprete sus respuestas como resultados de computación.

Además del potencial de aprovechar la capacidad del cerebro para almacenar y procesar datos, existe otra ventaja al recurrir a la biología de esta manera: las neuronas utilizan muy poca energía. La IA está impulsando un aumento en la demanda de electricidad, obligando a gobiernos y empresas tecnológicas a buscar sistemas de computación más eficientes.

Consumen mucho menos que la IA

'Cortical Labs' afirma que sus ordenadores biológicos consumen una fracción de la energía utilizada por los procesadores convencionales de IA. Hon Weng Chong, fundador y director ejecutivo de la empresa, dijo en una entrevista que cada unidad CL1 utiliza menos energía que una calculadora de mano.

Noticias relacionadas

La instalación de Melbourne albergará 120 unidades CL1, mientras que la ubicación de Singapur, operada junto con el operador de centros de datos DayOne, planea desplegar hasta 1.000 unidades por fases, según Hon. El proyecto de Singapur comenzará con una implementación inicial en la Yong Loo Lin School of Medicine de la National University of Singapore. Las unidades CL1 utilizan neuronas que han sido convertidas a partir de células sanguíneas humanas.