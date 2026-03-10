Un análisis de sangre podría predecir la demencia en mujeres hasta 25 años antes de la aparición de los primeros síntomas

Un simple análisis de sangre, de los que se realizan de forma rutinaria en la práctica clínica, podría ayudar a identificar qué mujeres tienen más riesgo de desarrollar demencia décadas antes de que aparezcan los primeros problemas de memoria y hasta dar pistas claves sobre qué pacientes se beneficiarían de tratamientos preventivos. Según anuncia un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego en un artículo publicado este martes en la revista 'JAMA Network Open', un reciente estudio en casi 3.000 mujeres ha logrado identificar un biomarcador presente en la sangre que podría utilizarse como un "posible indicador temprano del riesgo de deterioro cognitivo y de demencia" vinculado, entre otros, a enfermedades como el alzhéimer. Los expertos afirman que esta proteína podría utilizarse para mejorar los diagnósticos y, sobre todo, para desplegar de forma más eficientes medidas preventivas.

El trabajo, realizado en Estados Unidos, se ha basado en los datos de 2.765 mujeres de entre 65 y 79 años que se sumaron al proyecto 'Women’s Health Initiative Memory Study' a finales de los años 90 y que participaron en él durante unos 25 años de media. Según relatan los impulsores de este trabajo, el análisis de estos casos a lo largo del tiempo permitió desvelar que la presencia de una proteína llamada p-tau217 era un indicador temprano de demencia. "Vimos que a medida que aumentaban los niveles de este biomarcador, también lo hacía el riesgo de demencia entre las participantes. El trabajo demuestra que las mujeres con los niveles más altos de p-tau217 presentaban la mayor probabilidad de desarrollar demencia a largo plazo", afirman los especialistas.

Estudio del biomarcador

El estudio señala el potencial de este biomarcador como herramienta para predecir la demencia pero, aún así, afirma que el riesgo no se refleja de la misma forma en todas las mujeres. El trabajo, de hecho, indica que la relación entre niveles altos de p-tau217 y un peor estado cognitivo es más fuerte en mujeres que tenían más de 70 años al empezar el estudio que en aquellas que tenían menos de esa edad. También fue más marcada en mujeres con variantes genéticas vinculadas al alzhéimer. Asimismo, el estudio detectó que la proteína p-tau217 predecía mejor la demencia en mujeres que habían recibido terapia hormonal con estrógeno y progestina dentro del ensayo clínico, en comparación con las que habían recibido placebo. Con todo esto, los científicos afirman que este biomarcador, aunque parece prometedor, no podría aplicarse en la práctica clínica hasta que se haya refinado más.

Un trabajo realizado en Barcelona demostró que la detección de la proteína p-tau217 en plasma ofrece una precisión del 81% para identificar el riesgo de alzhéimer en personas aún sanas

Hace unos meses, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) también lideró un estudio sobre el mismo biomarcador para la detección del riesgo de demencia y llegó a una conclusión similar. El trabajo, basado en 395 adultos sanos, tanto hombres como mujeres, mostró que la detección de la proteína p-tau217 en plasma ofrece una precisión del 81% para identificar el riesgo de alzhéimer en personas aún sanas. "Estos resultados refuerzan la utilidad del análisis de sangre con p-tau217 como herramienta de cribado inicial en personas sin síntomas, especialmente en un momento en el que los ensayos clínicos y los tratamientos modificadores de la enfermedad requieren identificar casos muy iniciales" , explicó la investigadora Gemma Salvadó, autora principal del estudio, tras la publicación de ese trabajo, que en un futuro podría utilizarse para hacer cribados para la detección temprana del alzhéimer, la selección de participantes en ensayos clínicos y hasta para guiar el acceso a tratamientos.