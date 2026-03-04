Así se ha visto el eclipse lunar y la luna de sangre: impresionantes imágenes captadas por aficionados

Este martes, día 3 de marzo, China festejó el Festival de las Linternas, marcando el final de las celebraciones del año nuevo chino. Desfiles, danzas de dragones y farolillos de distintos colores han sido protagonistas de esta celebración.

No obstante, hay algo que ha eclipsado -nunca mejor dicho- esos festejos: se trata de un eclipse lunar, el primero que ocurre en más de 65 años coincidiendo con el fin de las celebraciones por el año chino.

La luna de sangre

Un eclipse lunar es un fenómeno que se da cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, generando un cono de sombra que oscurece la luna.

El único satélite natural de la Tierra, totalmente eclipsada, adquiere un tono color rojo oscuro o cobrizo, debido a que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar más roja hacia el interior del cono de sombra.

A diferencia de un eclipse solar, que solo se puede ver desde una pequeña parte de la Tierra y suele durar muy poco, puede ser visto desde cualquier parte y se prolonga durante horas. Siempre que la luna esté en el cielo, eso sí.

Tipos de eclipses

Según el Observatorio Astronómico Nacional, los eclipses se clasifican en totales, parciales y penumbrales: "Un observador dirá que ha visto un eclipse total cuando la luna se haya situado completamente en la zona umbral. Cuando solo una parte de la luna se sitúe en la umbra, el eclipse será parcial. Si la luna se sitúa en la penumbra, el eclipse será penumbral, y solo se producirá un sutil oscurecimiento en la superficie lunar".

Como ya habían previsto los astrónomos chinos, el festival coincidió con un eclipse total, que empezó alrededor de las 17 horas. A las 18.30, la luna ya estaba mordida por la mitad, momento en el cual las regiones del este, incluyendo Beijing, pudieron verla. A las 19 horas, la luna roja sustituyó la luna llena, dejando un cielo oscuro y lleno de estrellas, y a las 20 horas, terminó su totalidad, empezando a recuperar su brillo blanco.

Un mensaje de los dioses

En la antigua China, los eclipses se interpretaban a menudo como dragones que bajaban del cielo para devorar el sol o la luna. Estos fenómenos, conocidos como Yueshi, eran vistos como presagios de mal augurio o advertencias divinas sobre enfermedades o malas cosechas, por lo que la población solía hacer fuertes ruidos con ollas y tambores para ahuyentar a los dragones y devolverle a la luna su brillo habitual.

La luna roja se interpretaba como una luna manchada de sangre tras la lucha y un eclipse no pronosticado por los astrónomos imperiales era visto como un descontento divino con el emperador, poniendo en duda su mandato por el cielo.

Explicación científica

A pesar de la mitología, Zhan Heng, un astrónomo de la dinastía Hen (siglo II d.C), pudo dar una explicación científica al fenómeno, describiéndolo como lo que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna.

Históricamente, se han registrado casos donde un eclipse solar ocurre cerca del inicio del Año Nuevo chino. No obstante, aunque la primera luna llena suele marcar el inicio del año, hace tiempo que no se ve un eclipse lunar total en China cerca de estas fechas. Algunos expertos creen que la próxima luna de sangre visible desde Asia Oriental no ocurrirá hasta dentro de muchos años.

La Fiesta de los Faroles

El Festival de las Linternas o Fiesta de los Faroles, Yuan Xiao Jie en mandarín, es una fiesta tradicional china que marca el fin de las celebraciones del año nuevo o Festival de la primavera en el decimoquinto día del primer mes lunar, que empezó el 17 de febrero.

Es una noche de luna llena caracterizada por exhibiciones de faroles que son lanzados al cielo para atraer la buena afortuna. Además, las familias se reúnen para resolver acertijos y comer bolas de arroz dulce (Tangyuan).

El Festival de las Linternas data hace unos 2.000 años durante la dinastía Han (202 a. C.-220 d. C.). Se utilizan varias historias para explicar su origen: la primera cuenta que el emperador Ming de Han (58-75 d.C.) decretó que todos los palacios imperiales y los hogares deberían encender linternas como lo hacían monjes budistas cada día 15 del primer mes lunar.

La otra tiene como protagonista al emperador Jade, que quiso incendiar una aldea porque supuestamente había matado a su grulla favorita. Su hija advirtió de ello a los aldeanos y estos, para engañar al emperador y hacer que pensara que la aldea ya estaba en llamas, decidieron encender linternas, fogatas y petardos.

Hoy, la Fiesta de los Faroles se ha convertido en uno de los siete festivos oficiales de China continental. Gracias a su gran influencia, el festival no ha tardado en extenderse en otros países asiáticos, aunque recientemente también ha empezado surgir en algunos países occidentales como Estados Unidos.