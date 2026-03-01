Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo

La próxima luna llena marcará uno de los grandes espectáculos astronómicos del año: un disco lunar completamente iluminado que, durante unas horas, se teñirá de rojo mientras la Tierra se interpone entre nuestro satélite y el sol en un eclipse total de luna.

Todo ello sucederá a las puertas de la primavera, que empieza el 20 de marzo a las 15 horas 46 minutos, con el calendario lunar alineado para ofrecer una de esas noches en las que mirar arriba merece más la pena que revisar el móvil.

Una luna llena en la recta final del invierno

En pleno tramo final del invierno, el calendario astronómico de 2026 reserva una luna llena temprana, el 3 de marzo, que abrirá un mes marcado por los cambios de fase lunares: cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente.

La primavera, por su parte, llegará unos días después, con el equinoccio marcando el cambio de estación y alargando de forma notable las horas de luz en la península Ibérica.

Aunque solemos asociar una luna llena por mes, la realidad es un poco más compleja: el año natural, con sus 365 días, encaja mal con los ciclos lunares, que duran algo menos de 30 días de media.

Esa descompensación hace que haya años con 12 lunas llenas y otros con 13, lo que da pie a fenómenos como las llamadas lunas azules, que se da cuando dos lunas llenas caen en el mismo mes del calendario.

Cómo funciona el reloj de la luna

Cada ciclo completo de fases, lo que se conoce como mes sinódico, dura unos 29 días y medio: de luna nueva a luna nueva, el único satélite natural del planeta pasa por cuatro grandes etapas visibles desde la Tierra: primero llega el cuarto creciente, cuando el satélite se va iluminando poco a poco; después, la luna llena, en la que vemos el disco completo; a continuación, el cuarto menguante y, finalmente, la luna nueva, cuando la cara iluminada queda oculta desde nuestra perspectiva.

En años concretos la primera luna llena puede caer el día 1 y la siguiente el 31, y eso genera meses con dos lunas llenas. Como es el caso de este.

Un eclipse total que tiñe la noche de rojo

El plato fuerte alrededor de esta luna llena llega con el eclipse total: la Tierra se coloca justo entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre el satélite y sumiéndolo en una oscuridad relativa.

Durante los eclipses totales, la luna no desaparece del todo, sino que adquiere una tonalidad rojiza característica que ha dado pie a la expresión popular luna de sangre.

El mecanismo es tan sencillo como espectacular: aunque el planeta bloquea la luz directa del sol, una parte de esos rayos se filtra a través de la atmósfera terrestre y se desvía hacia la superficie lunar.

El filtro de la atmósfera

La atmósfera actúa como un gigantesco filtro que retiene la luz azul y deja pasar las longitudes de onda más rojizas; de ahí que el disco lunar se vista con ese color de ocaso prolongado mientras dura la totalidad.

Este eclipse de comienzos de marzo será el primero de los dos eclipses de luna previstos en 2026, y forma parte de la serie Saros 133, una familia de eclipses que se repite de forma periódica cada cierto número de años.

La duración de la fase total rondará la hora, mientras que las fases parciales y de penumbra se prolongarán durante más de cinco.

Dónde y cómo se verá el eclipse

La franja principal de observación se situará sobre el océano Pacífico y regiones adyacentes, con una visibilidad privilegiada en grandes áreas de Asia y Oceanía tras el anochecer, y en parte del continente americano durante la madrugada.

En América del sur, la luna se pondrá antes de que termine la fase total, mientras que en la costa este de Norteamérica el satélite se ocultará cerca del punto máximo del eclipse.

En España, el fenómeno se seguirá de forma más limitada, condicionado por el horario y la posición del eclipse sobre el globo.

La referencia fundamental, de todos modos, será el calendario lunar: la luna llena del 3 de marzo marcará el momento en que la sombra de la Tierra se proyecte con mayor intensidad sobre la superficie lunar, aunque la observación directa exacta dependerá de la ubicación y la altura del satélite sobre el horizonte.

Del 'gusano' a la 'fresa': los nombres de cada luna

Más allá de la astronomía pura, la cultura ha bautizado las distintas lunas llenas del año con nombres que remiten a fenómenos naturales, ciclos agrícolas o comportamientos de la fauna.

En el hemisferio norte, marzo se asocia tradicionalmente con la llamada luna del gusano, un término que procede de las naciones indígenas norteamericanas y que alude al momento en que el hielo empieza a retirarse y los gusanos de tierra reaparecen, atrayendo a las aves migratorias.

No es el único nombre poético del calendario lunar: en abril se habla de luna rosa; en mayo, de luna de flores; en junio, de luna de fresa; y en julio, de luna de ciervo, en alusión al desarrollo de las astas de estos animales.

Calendario paralelo

Agosto recibe la luna de esturión, septiembre la luna de cosecha y octubre la luna de cazador, todas ellas vinculadas a la tradición agrícola y cinegética de distintas culturas del hemisferio norte.

Noviembre queda marcado por la luna de castor, ligada al momento en que estos animales refuerzan sus diques antes de la llegada del invierno, y diciembre se cierra con la luna fría, que simboliza las noches más largas y gélidas del año.

En conjunto, estos nombres funcionan como un calendario paralelo que mezcla observación del cielo, estaciones, fauna y mitología.

El calendario lunar de 2026, mes a mes

El año 2026 llega cargado de lunas llenas repartidas con cierta regularidad a lo largo de los doce meses. Enero abrió el calendario con un plenilunio el día 3, seguido por la luna llena del 2 de febrero, que dejó apenas cuatro semanas de margen hasta el gran protagonista de marzo.

Tras la luna llena de comienzos de marzo, el siguiente máximo de iluminación se producirá el 2 de abril, justo cuando la primavera empiece a consolidarse en la Península.

Después, el 1 de mayo llegará una nueva luna llena, a la que seguirá el curioso doblete el 31 de mayo, una de esas lunas que empujan a hablar de luna azul, por concentrar dos plenilunios en un mismo mes.

El verano estará marcado por lunas llenas el 30 de junio, el 29 de julio y el 28 de agosto, esta última acompañada por un eclipse parcial de luna que pondrá el broche astronómico a la estación estival. El otoño, por su parte, tendrá plenilunios el 26 de septiembre, el 26 de octubre y el 24 de noviembre, mientras que el año se despedirá con una luna llena el 24 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones navideñas.

Mirar al cielo en clave cotidiana

Más allá de los datos técnicos, la luna llena de marzo y su eclipse total son una invitación a recuperar una costumbre tan antigua como la propia humanidad: levantar la vista y prestar atención a lo que ocurre en el cielo. En muchas ciudades, incluida Barcelona, la contaminación lumínica complica la observación de fenómenos astronómicos, pero incluso con farolas y rótulos encendidos, una luna teñida de rojo continúa imponiéndose en el horizonte.

Para disfrutar del espectáculo basta con buscar un lugar con el horizonte despejado, idealmente alejado de edificios altos y luces muy potentes. Aunque los prismáticos o un pequeño telescopio pueden mejorar la experiencia, la gracia del eclipse lunar es que no requiere equipamiento especial ni filtros de seguridad: a diferencia de los eclipses de Sol, se puede observar a simple vista sin riesgo para la vista.

En un contexto marcado por las prisas y la hiperconexión, fenómenos como este eclipse total de luna funcionan casi como una cita colectiva silenciosa: millones de personas repartidas por el planeta mirando el mismo disco rojo, en la misma noche, sin necesidad de algoritmos de por medio. Para muchas, será también la puerta de entrada a un año lunar que, entre lunas de gusano, de fresa o de cazador, promete mantener el cielo en la agenda informativa mucho más allá de las efemérides astronómicas.