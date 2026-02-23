El sector espacial español acelera la búsqueda de talentos para impulsar "misiones con impacto social"

Durante años, el sector espacial español ha tenido que reivindicar su propia existencia frente a potencias como Estados Unidos, Francia o Alemania que, históricamente, albergaban los proyectos más ambiciosos y con visión de futuro. Pero tras la revolución que en los últimos lustros ha sacudido a la industria, la situación ha dado un giro copernicano. España ha pasado de ser un país exportador de científicos espaciales a convertirse, por primera vez, en un polo de atracción para ingenieros, científicos y profesionales de todo tipo que sueñan con tocar las estrellas. Según explican varias voces del sector, la creación de la Agencia Espacial Española, el impulso de las empresas del sector y el despegue de proyectos tan ambiciosos como la primera misión espacial con tecnología 100% española se han convertido en un catalizador de talentos espaciales.

"El dinero no es lo único que mueve a la gente. Los profesionales vienen porque les motiva pensar que su trabajo tiene un impacto real en el mundo", afirma Jesús Pérez, directivo de DHV Technology, durante el Small Satellites & Services International Forum' de Málaga (SSSIF). Según afirma este especialista, el sector espacial compite en un mercado laboral tensionado, con salarios al alza y una demanda creciente de perfiles altamente cualificados, pero su "verdadera ventaja" competitiva no está en la nómina, sino en el propósito. "Desde la monitorización del cambio climático hasta el refuerzo de la seguridad y la conectividad, las misiones espaciales ofrecen una dimensión tangible de servicio público y transformación tecnológica", afirma. "La clave es saber explicarlo", añade, pues no basta con anunciar el lanzamiento de un satélite sino que también hay que traducirlo en impacto social comprensible.

En esta misma línea se posiciona, Marta Martínez, de Airbus, quien afirma que "las generaciones más jóvenes buscan que su carrera tenga un propósito". "Ya no basta con ofrecer estabilidad o un proyecto técnicamente desafiante, los profesionales millennials y de la generación Z necesitan comprender cómo su trabajo encaja en el mundo y qué impacto concreto genera", comenta Martínez. "Muchos profesionales llegan al sector por vocación, atraídos por la épica tecnológica, pero permanecen cuando comprenden cómo su contribución forma parte de infraestructuras críticas que sostienen servicios esenciales", comenta Ignacio Tourné, de Indra, quien coincide en la importancia de que "la gente vea la trazabilidad entre lo que hace cada día y el resultado final" de su trabajo en el día a día de la población.

Salarios competitivos y buen ambiente empresarial

España está logrando ahora avanzar en pilares tan básicos para el sector como son los salarios competitivos, el despegue de proyectos innovadores y, sobre todo, la creación de oportunidades reales para desarrollar una carrera en el ámbito espacial. Y aunque aún queda mucho para situarse al nivel de otros países, los expertos afirman que el ecosistema español reúne todas las condiciones para situarse un destino competitivo frente a otras potencias espaciales. "Hoy podemos ofrecer a los profesionales del sector proyectos de vanguardia, trayectorias internacionales y condiciones laborales atractivas. España tiene los ingredientes necesarios para lograr que los mejores profesionales formados aquí quieran quedarse y que, además, los de fuera quieran trabajar aquí", sostiene Miguel Ángel medina, de GMV.

Otra de las ventajas competitivas de España es el "buen ambiente" y la "cultura empresarial" que se vive en muchas empresas espaciales del sector, donde abundan los jóvenes y los perfiles internacionales. En este sentido, Tourné afirma que "el talento también se fideliza creando entornos donde el ambiente sea saludable, las relaciones cercanas y el trabajo en equipo genere vínculos que trascienden lo estrictamente laboral". En un sector exigente, sometido a jornadas maratonianas y 'deadlines' muy exigentes, el compañerismo, la confianza interna y el buen ambiente laboral pueden actuar como "amortiguadores de la presión" y hasta convertirse en un "polo de atracción de talento". Para el experto, en esta dimensión España juega con una ventaja competitiva ya que presume de "un buen humor" que trasciende las organizaciones y se traduce en cohesión y sentido de pertenencia. Y eso también es un activo estratégico para retener talento.

Los expertos coinciden en que la búsqueda de perfiles para trabajar en el sector espacial ha cambiado. Sobre todo porque, según se ha demostrado en los últimos años, más allá de ingenieros espaciales también se necesitan profesionales de otros perfiles como, por ejemplo, científicos de datos, desarrolladores de software y hasta comunicadores especializados en el ámbito espacial. "Hay mucha competencia por captar este tipo de perfiles porque son aún escasos y hay mucha demanda también de otros sectores", comenta Martínez. Es por eso que son cada vez más las voces, como Medina, que defienden la necesidad de reforzar la formación y, sobre todo, el despertar de las vocaciones científicas. "Nuestra tarea debe empezar en las escuelas, explicándole a los niñas y niñas que el sector espacial español existe y que, si quieren, pueden tener un lugar en él", afirma.