Una joven 'streamer' 'hackea' su cerebro con un mando a distancia

La 'streamer' Perri Karyal consiguió 'hackear' su propio cerebro con un mando de consola.

La joven británica engañó a su propia mente a través de un dispositivo de estimulación galvánica vestibular (EGV). Esta es una técnica no invasiva que aplica corrientes eléctricas de baja intensidad y modula la actividad neuronal del sistema vestibular periférico, que no es otra que la parte del oído encargada de detectar el movimiento y de mantener el equilibrio.

Perri colocó un sensor en la parte posterior de su oreja y lo conectó a su ‘joystick’ (mando de una consola) mediante un cable. Empezó a correr en línea recta pero la persona que dirigía el ‘joystick’ movió la palanca hacia la izquierda, lo que hizo que los estímulos enviados a su cerebro le hicieran desviarse hacia ese lado. Después, hacia la derecha. “He 'hackeado' mi cerebro”, decía en el vídeo.

Como un coche de carreras

Pero quiso ir más allá: “Lo he conectado a un juego de carreras para sentir el movimiento de tracción también”. Por tanto, mientras alguien jugaba al juego, ella se iba hacia un lado y hacia el otro, según el movimiento del coche.

Y al final, como cuenta, la situación se le fue de las manos: acabó con mareos y dolor de cabeza, por lo que pidió a sus seguidores que no hicieran este tipo de actividades: “Es muy peligroso y no es de fiar".

Una tecnología con fines terapéuticos

Como expone Perri en su vídeo, la sensación de mareo y el fuerte dolor de cabeza no son ninguna novedad. Ya en la década de 1830, el anatomista y fisiólogo checo Johannes Purkinje se colocó electrodos en los oídos y describió sensaciones muy similares.

Años más tarde, unos investigadores japoneses comenzaron a desarrollar lo que denominaron 'humanos controlados a distancia'.

En la actualidad, la estimulación galvánica vestibular tiene múltiples aplicaciones, principalmente en la reducción de trastornos vestibulares, como los mareos y la sensación de vértigo. También se utiliza para mejorar la postura y reducir el riesgo de caídas en personas mayores o con párkinson, así como para favorecer la atención en niños a través del control postural y la estabilización visual.

Mejorar la calidad de vida

Según un estudio publicado por la revista ‘Science Direct’, la estimulación galvánica vestibular podría mejorar la vida de muchos pacientes: "Nuestros resultados sugieren una mejora aguda en la postura después de una sesión de EGV", la estimulación galvánica vestibular. No obstante, la investigación aún sigue en curso.

Otro de sus usos más habituales es el desarrollo de prótesis vestibulares, un concepto que también se ha trasladado al campo de la robótica. Los robots usan sensores que imitan el sistema vestibular de los humanos para adquirir una mayor conciencia espacial, estabilizarse y moverse sin caerse.

Una streamer con formación psicológica

El caso de Perri ha recorrido el mundo, aunque no es la primera vez que la 'streamer' sorprende a sus seguidores con sus conocimientos de psicología, pues tiene un máster en Psicología y ha colaborado con la Escuela de Tecnologías Creativas de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, en el desarrollo de controles auriculares para videojuegos.

Saltó a la fama por mostrar en redes su capacidad de conectar y registrar su actividad cerebral mediante un electroencefalograma y un 'software' especial.

Gracias a ello, pudo adentrarse en el mundo virtual del videojuego ‘Elden Ring’ y derrotar a sus contrincantes solo con el uso de su cerebro.

Sus videos tuvieron una gran acogida y su número de seguidores se disparó en Twitch.