El misterioso poder del olfato: ¿Por qué unas personas nos atraen más que otras?

El sentido del olfato, uno de los más primitivos y menos comprendidos, juega un papel crucial en la atracción humana.

Nuestro cerebro asocia el olor con emociones y recuerdos, por lo que percibir un aroma particular puede desencadenar una conexión instantánea y profunda, que deja huella y fija, de forma más o menos inconsciente, una atracción que puede llegar a ser irresistible.

Amor a primera nariz

En consecuencia, y aunque solemos hablar del amor a primera vista, algunos expertos sugieren que el amor a primera nariz podría ser igual de importante.

O más: aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, el olor de una persona puede influir profundamente en cómo nos sentimos hacia ella. Pero, ¿qué factores determinan esta atracción por el olor?

La química detrás de la atracción

El olor corporal está compuesto por una mezcla única de compuestos químicos, muchos de los cuales están influenciados por el sistema inmunológico, en particular por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH o MHC, por sus siglas en inglés), que son los que se asocian a cuerpos extraños para ayudar al sistema inmunitario.

Diversas investigaciones, como la publicada hace algunos años en la revista científica 'NewScientist', revelan que preferimos personas cuyos genes del complejo mayor de histocompatibilidad sean diferentes a los nuestros, lo que nos aseguraría una mayor protección ante virus, bacterias y otras enfermedades.

Un tema de piel

Pero ¿cómo se relaciona el sistema inmunitario y el olor corporal? Aunque no está claro, se cree que "las moléculas del CMH que se expresan a través de las células de la piel influyen en qué bacterias pueden vivir en ellas y, por tanto, en los olores que generan", explica 'NewScientist'.

La química de la atracción está presente, también, en otras formas de relación, tal y como demuestra este estudio recopilado por la revista académica 'Science Advances' o la web 'ScienceDaily', que sugiere que las personas tienden a entablar amistades con individuos cuyo olor corporal es similar al propio.

Amistad olfativa

Utilizando un dispositivo conocido como nariz electrónica (eNose), los investigadores analizaron las muestras de olor corporal de parejas de amigos no románticos del mismo sexo que habían forjado una amistad de forma rápida.

Los resultados mostraron que estos amigos presentaban similitudes significativas en sus olores corporales si se comparaban con pares de individuos seleccionados al azar.

Experimentos con extraños

Para descartar la posibilidad de que estas similitudes fueran consecuencia de la convivencia o hábitos compartidos, se realizaron experimentos adicionales con extraños. Se midió el olor corporal de los participantes y, luego, se les involucró en interacciones sociales no verbales. Se encontró que aquellos con olores corporales más similares tendían a tener interacciones más positivas, sugiriendo que la similitud en el olor podría predecir la calidad de las interacciones sociales entre desconocidos.

La impronta de un olor único e irrepetible

Lo cierto es que cada persona tiene un olor único que se desprende de su piel, sobre el que no actúa ni la limpieza ni el perfume, y que influye sobremanera en su vínculo con los demás.

El olor corporal, en palabras del antropólogo David Le Breton, es como las huellas digitales: nos hace seres únicos, pero también revela, en palabras del sociólogo alemán Georges Simmel, "nuestra intimidad".

Hormonas y feromonas: señales invisibles

Aunque en los humanos la influencia de las feromonas es debatida, diversas investigaciones han sugerido que estas sustancias químicas pueden enviar señales inconscientes sobre la compatibilidad genética o el estado emocional de una persona.

Por ejemplo, en mujeres, la preferencia por ciertos olores puede variar a lo largo del ciclo menstrual, lo que indica que las hormonas también juegan un papel importante en la percepción olfativa.

Atracción irresistible

Los estudios sugieren que, al igual que otros mamíferos terrestres, los humanos pueden utilizar inconscientemente el sentido del olfato para evaluar la similitud con otros y formar vínculos sociales, indicando que el olfato juega un papel más importante en las interacciones humanas de lo que se pensaba anteriormente.

La atracción por el olor, por tanto, es el resultado de una intrincada interacción entre biología, química y experiencia personal.

Así que, la próxima vez que alguien te resulte irresistiblemente atractivo, podría no ser solo por su sonrisa, sino también por su olor único, una señal silenciosa de vuestra compatibilidad.