Eclipse solar anular: día, hora y zonas donde se podrá seguir el anillo de fuego de este febrero

Cada año, el cielo regala, como mínimo, dos eclipses de sol y dos de luna, aunque en los años más intensos pueden llegar a producirse hasta siete entre ambos tipos, recuerda el astrónomo Miguel Querejeta, del Observatorio Astronómico Nacional.

En todos ellos se repite la misma coreografía cósmica: un cuerpo celeste se interpone entre otro y la fuente de luz, proyectando una sombra que apaga durante unos instantes el astro del fondo.

Según cómo se alineen sol, luna y Tierra, y desde dónde miremos, el espectáculo puede ser parcial, total, anular o incluso híbrido.

Una franja visible

En un eclipse parcial, solo una fracción del disco solar o lunar queda cubierta; en el caso del sol, la luna muerde el borde del astro, pero nunca lo tapa por completo, de manera que siempre permanece visible un segmento de luz.

Esa escena solo se disfruta desde una franja relativamente estrecha del planeta, donde la geometría entre los tres cuerpos celestes encaja casi a la perfección.

El próximo gran evento llega este martes, día 17, cuando se producirá un eclipse anular de sol, el primero del año. En este tipo de fenómeno, conocido popularmente como anillo de fuego, la luna pasa justo por delante del sol pero, al encontrarse algo más lejos de la Tierra, su diámetro aparente resulta ligeramente menor y deja a la vista un aro luminoso alrededor de su silueta.

Imagen del eclipse solar que tuvo lugar el 20 de marzo de 2015. / Archivo / Agencia Espacial Europea

¿Dónde se verá anular y dónde parcial?

La fase anular se limitará prácticamente a la Antártida, mientras que el fenómeno se verá como parcial en el extremo sur de Argentina y Chile, en parte del sur de África y en buena parte del continente antártico.

El eclipse se iniciará a las 10.56 hora peninsular española en el océano Antártico y se dará por concluido a las 15.27 en aguas del Índico, con una duración total de 271 minutos, algo más de cuatro horas y media.

El máximo se producirá a las 13.11 horas cerca de la costa antártica, donde la luna llegará a ocultar el 96% del diámetro aparente del sol, con una magnitud de 0,96.

Durante unos escasos minutos, en esa región remota del planeta el día se teñirá de penumbra bajo un fulgor circular casi perfecto.

Circunferencia dorada o leve mordisco

No todos los eclipses anulares son iguales: algunos, en su recorrido por la superficie terrestre, alternan tramos en los que se ven como anulares y otros en los que llegan a ser totales; son los llamados eclipses híbridos, un raro fenómeno que pudimos disfrutar el 20 de abril de 2023.

En todos los casos, la diferencia entre un tipo u otro depende de apenas unos cientos de kilómetros en la distancia que separa a la luna de la Tierra y, sobre todo, de la posición exacta del observador.

Por eso, mientras en las bases antárticas se podrá contemplar el anillo de fuego del 17 de febrero, en ciudades del cono sur americano, las conocidas como el 'fin del mundo' (por ser las situadas más al sur del planeta) o del África austral solo se apreciará cómo el sol aparece ligeramente mordido.