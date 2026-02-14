Un meteorito gigante camuflado como decoración: Rusia frena un contrabando insólito
La policía rusa intercepta un trozo de roca valorado en algo más de 3,5 millones de euros que viajaba hacia el Reino Unido
Coches de alta gama, chalés, barcos o fincas: Aduanas confisca a los narcos en operaciones en Galicia 4,3 millones en dinero negro
La policía rusa ha detectado un trozo de meteorito que se intentaba exportar como un adorno de jardín. La pieza ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad rusas debido a sus 2,5 toneladas de peso, según informa la agencia Efe.
Después de la sospecha y la realización de un examen, los agentes de aduanas han determinado que era un trozo del meteorito Aletai. Después de analizarlo, se ha determinado que tenía un valor de más de 3,5 millones de euros.
No se sabe quién ha sido el comprador, pero Rusia ha abierto una causa penal que puede llevar a los compradores a cumplir hasta 3 años de prisión. Lo único que se conoce hasta ahora es que la mercancía se dirigía al Reino Unido.
Rusia sospecha que la importación del trozo de meteorito se realizó desde algún país de la Comunidad de los Estados Independientes, que engloba a 9 de las 15 exrepúblicas soviéticas, excluyendo las bálticas.
El Aletai es un siderito, un meteorito compuesto principalmente por hierro y níquel, que impactó en la provincia de Xinjiang (China) hace 4.500 millones de años según la agencia de noticias rusa Tass.
Su valor es elevado y es una pieza reconocible; por eso la policía rusa no dudó cuando lo detectó. Esta pieza es muy valorada en el entorno científico, ya que puede ayudar a entender el sistema solar primitivo.
