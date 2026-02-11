Mujeres y ciencia, un binomio clave para el progreso y la competitividad

Una vez más, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una verdad incómoda: el talento femenino sigue infrarrepresentado en los ámbitos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Estamos inmersos en una carrera contrarreloj para revertir esta situación, ya que, si no alcanzamos la paridad, perderemos oportunidades en la era de la nueva economía.

Mujeres y ciencia constituyen un binomio estratégico para el progreso social y la competitividad de nuestro país. Tal como refleja el último Estudio Científicas en Cifras, elaborado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en los últimos años la presencia de la mujer en estudios superiores ha experimentado un crecimiento significativo y en Grado, el porcentaje de mujeres ya se sitúa en el 57%. En Máster, el porcentaje de mujeres asciende al 56,4%, y en Doctorado ha superado el umbral del 50%.

Sin embargo, estos importantes avances no se reflejan de manera equitativa en todas las áreas y disciplinas. De esta manera, en carreras tradicionalmente masculinizadas como la Ingeniería o la Arquitectura, aunque ha aumentado ligeramente la presencia femenina, las mujeres siguen siendo minoría (un 28% en Grado, 31% en Máster y 31% en Doctorado en el período 2023-2024).

Además, la progresión profesional de las mujeres dentro de la carrera investigadora sigue marcada por el denominado efecto tubería rota. Así, mientras que en etapas iniciales de la carrera hay paridad, la proporción de mujeres va disminuyendo conforme avanza y muy pocas alcanzan las posiciones más cualificadas (en el curso 2022-2023 el porcentaje de catedráticas se situó en el 27%). La representación de mujeres en puestos de liderazgo ha mejorado, pero las posiciones de primer nivel siguen estando copadas por hombres.

Romper el techo de cristal

Los datos muestran que todavía es necesario romper estereotipos y falsos techos de cristal. Al ritmo actual se prevé que las mujeres alcanzarían la misma representación que los hombres en la carrera investigadora en un promedio de 15 años, en las áreas de Ciencias Naturales la previsión es de casi 25 años y en Ciencias Médicas y de la Salud, en 55 años. Unas cifras del todo inaceptables.

Además, múltiples estudios constatan que los equipos diversos, con mayor paridad, innovan más, resuelven mejor los problemas y son más productivos. En este sentido, el 'Informe Mujeres e Innovación 2024' subraya que las organizaciones con mayor presencia femenina en I+D+i presentan mejores indicadores de creatividad y transferencia de conocimiento, aspectos esenciales para el éxito de cualquier compañía u organismo.

El progreso económico y social está estrechamente ligado a las profesiones STEM y lograr una mayor paridad en este ámbito requiere de una estrategia coordinada entre administraciones, empresas, centros educativos y agentes sociales.

Desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) tenemos un profundo compromiso con la igualdad de género; por ello, llevamos a cabo múltiples iniciativas para poner en valor el talento femenino e impulsar el papel de la mujer en la ciencia, y en la economía del futuro.

Del 4 al 6 de marzo volveremos a impulsar una nueva edición de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), un evento único, que en su sexta edición se convertirá en el mejor punto de encuentro para analizar los retos y oportunidades para fortalecer el liderazgo de la mujer en la nueva economía.

En el año 2020 creamos el Consejo de la Mujer de la Zona Franca, el primer organismo de estas características para favorecer la perspectiva de género en el ámbito industrial, y estamos especialmente orgullosos de iniciativas como Feel the ZF Power. Este proyecto nos permite acercar a las niñas y adolescentes, entre 10 y 16 años, a las compañías que están en la Zona Franca para que puedan despertar vocaciones y conocer en primera persona nuestro entorno industrial y tecnológico.

El mañana se construye hoy, por eso, todos debemos ser parte activa del cambio. Todos tenemos un papel protagonista para empoderar a las nuevas generaciones, dando paso a un ecosistema más rico, diverso e igualitario.