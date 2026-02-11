Beatriz Prieto-Simón, investigadora del ICIQ: "Como científicas, es importante que compartamos la pasión por lo que hacemos"

Con más de 20 años de trayectoria científica, Beatriz Prieto-Simón lidera un grupo de investigación en el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) que busca desarrollar una plataforma de biosensores que contribuya al diagnóstico precoz y asequible de enfermedades.

Dirige en el ICIQ un proyecto para contribuir al diagnóstico precoz de enfermedades. ¿Cuáles son los puntos clave?

El aumento de infecciones resistentes a antibióticos es un grave problema de salud pública. Nuestra investigación busca herramientas para la detección rápida de infecciones y el guiado de su tratamiento. En NanoCarbaOne desarrollamos un sensor que confirmará la resistencia a antibióticos para infecciones multirresistentes, sin necesidad de cultivo, acelerando el diagnóstico e indicando la mejor opción terapéutica. Sense2Theraphy combina sensores para la detección de infecciones causadas por biofilms, con métodos no invasivos que ayuden a ajustar el tratamiento. En conjunto, nuestros sensores buscan mejorar el pronóstico de pacientes con infecciones resistentes y promover un uso adecuado de los antibióticos.

¿Qué impacto real podría tener sobre los pacientes?

Un diagnóstico temprano y un tratamiento personalizado pueden mejorar significativamente el pronóstico del paciente. Por ejemplo, evaluando su respuesta inmunitaria en las fases iniciales para actuar antes de que el patógeno se replique. También ayudaría a frenar la propagación de infecciones. Pero para tener un impacto real debemos asegurar que estas herramientas sean accesibles, sostenibles y aplicables en cualquier entorno.

Como líder de grupo, ¿cuál es su papel tanto a nivel estratégico como en el día a día?

A nivel estratégico, defino la línea de investigación en base a nuestras capacidades e intereses científicos, el impacto esperado y el retorno a la sociedad. En el día a día, mi labor es buscar financiación, discutir ideas y resultados con mi equipo, que es muy bueno, por cierto. También hay mucha gestión menos 'romántica' pero vital para que la ciencia funcione.

La profesora Prietó-Simón, con su grupo de investigación en el laboratorio del ICIQ. / Cedida

¿Ha tenido que superar más obstáculos que un científico hombre para llegar donde está?

Personalmente, mi entorno cercano siempre me ha apoyado y por eso no he sentido esos obstáculos. Pero he visto muchos casos en los que mujeres como yo han tenido que dejar su sueño por responsabilidades que a veces se nos imponen. Además, tenemos motivos suficientes para sentirnos indignadas, cuando no estamos mínimamente representadas en posiciones de liderazgo, comités de evaluación o listas de candidatos seleccionados.

Por lo tanto, ¿el techo de cristal para las mujeres sigue existiendo en el sector químico?

En carreras científicas, el techo de cristal existe y se alimenta del gran compromiso que requieren y de la dificultad para conciliar. Y existe todavía una resistencia social a asignar cargos de responsabilidad a mujeres. Eso nos lleva a una autoexigencia extrema; buscamos una perfección que a veces sólo genera frustración.

¿Qué importancia tiene el compromiso de las instituciones científicas con la igualdad de oportunidades, como sucede en el ICIQ?

Es vital. Sería fantástico que el compromiso viniese de la sociedad en general y de los gobiernos, pero si tu entorno cercano te facilita las cosas, eso ya ayuda muchísimo. Además de facilitar la conciliación familiar, ICIQ ofrece programas como IVORI con becas para chicas de Latinoamérica con expedientes brillantes. Son mujeres con una motivación excepcional que, con un pequeño impulso, se convertirán en científicas de referencia.

Investigación en el laboratorio del ICIQ. / Cedida

Ha desarrollado su carrera en múltiples países, incluso en Australia o Japón. ¿Ha visto algún caso de prácticas de igualdad que podría aplicarse aquí?

En Australia son conscientes que la igualdad promueve la innovación y la excelencia y, por ello, han elaborado políticas de igualdad de género para eliminar barreras sistémicas que limitan la atracción, retención y progreso de las mujeres científicas. Sin embargo, no se ha conseguido la equidad esperada en puestos de liderazgo. Ahora buscan implementar pequeñas prácticas, como incluir un mínimo de mujeres en las listas de candidatos finalistas, viendo que esto ayuda a aumentar la representación femenina en esos puestos.

Uno de los aspectos que se suele señalar a la hora de explicar la falta de vocaciones científicas entre las estudiantes es la falta de referentes. Usted, que es ahora un referente, ¿cómo las animaría a acercarse a una carrera STEM?

Es importante que compartamos qué nos ha llevado a esta profesión, la pasión que sentimos por lo que hacemos. En mi caso, nunca planeé una meta final; simplemente disfruté del camino y de cada pequeño hito. También debemos dejar de autoimponernos barreras y trabajar juntas para demostrar que la diversidad es un gran valor para avanzar en ciencia.

En su caso, ¿en qué momento supo que quería ser científica?

Creo que desde niña, antes incluso de saber qué significa ser científica. Siempre tuve curiosidad por aprender y aplicar lo aprendido para solucionar problemas de nuestra sociedad. Mi familia y amigos me dieron la confianza para saber que éste era mi lugar.

¿Qué retos pendientes le quedan por cumplir?

Muchos. La ciencia, como el mundo, es una caja de sorpresas, cada pequeña pieza que analizamos nos abre nuevos caminos por explorar.