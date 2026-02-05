¿Qué luna hay hoy en España? Fechas y horas de todas las fases del único satélite natural de la Tierra

La luna, el satélite natural de la Tierra, es un astro que orbita alrededor de ella y refleja la luz del sol. Tiene distintas fases, que influyen en las mareas y en los ciclos naturales de las personas, marcadas por sus cuatro fases más importantes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-luna y Tierra-sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.

A lo largo de este 2026, habrá un total de 13 lunas llenas. La primera, conocida como la luna del lobo y que fue superluna, tuvo lugar el pasado día 3 de enero.

Y en febrero, el día 1, tendrá lugar la llamada luna de nieve, llamada así porque febrero era el mes asociado a fuertes nevadas. La luna de febrero, que es la segunda del invierno, también se conoce como luna de huesos o luna de hambre, debido a la falta de comida disponible en el invierno.

La cara visible

Una luna llena se da cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, de manera que esta refleja la luz solar con toda su cara visible, alcanzando su máxima iluminación. Antes de la llegada a esa etapa, el satélite pasa por el cuarto creciente, que es cuando en el hemisferio norte tiene la mitad derecha iluminada y tiene forma de 'D'.

Una vez terminada la luna llena, esta pasa a cuarto menguante o decreciente; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de 'C'. Es por ello por lo que se suele decir que la luna es mentirosa: porque cuando crece tiene forma de 'D' -letra por la que empieza el verbo 'decrecer' y su variante adjetivada 'decreciente'- y cuando decrece tiene forma de 'C' -letra por la que empieza el verbo 'crecer' y su variante adjetivada 'creciente'-.

Posteriormente, la luna se convierte en luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Fases lunares

Este mes de febrero se estrena con la luna entrando en su fase plena. Posteriormente, pasa a cuarto menguante -fase a la que llegará este próximo día 9, a las 13.43 horas, hora peninsular española-, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Estas son todas las fases lunares de este mes y su horario peninsular español para el mes de febrero:

Luna llena: desde las 23.09 horas del 1 de febrero, bajo el signo de Leo. Cuarto menguante: desde las 13.43 horas del 9 de febrero, bajo el signo de Escorpio. Luna nueva: desde las 13.01 horas del 17 de febrero, bajo el signo de Acuario. Cuarto creciente: desde las 13.27 horas del 24 de febrero, bajo el signo de Géminis.

Todas las lunas llenas del año

Además de la del 1 de febrero, la llamada luna de nieve -o luna de huesos o luna de hambre-, habrá 11 lunas más, una por cada mes del año y una extra en mayo, que tendrá dos: