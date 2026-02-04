Obituario
Muere Josefina Castellví, la bióloga que se enamoró de la Antártida
La científica fue premiada en 2013 con el Premio Català de l'Any de EL PERIÓDICO
Entrevista de 2014 | Josefina Castellví: "Era muy exigente como jefa de base: a la Antártida vas a trabajar"
La comunidad centífica española despide con tristeza y gratitud a una de sus figuras más importantes en la década de los 80-90. Josefina Castellví, bióloga y oceanógrafa catalana, pionera de la investigación polar en España y enamorada de la Antártida, ha fallecido este lunes en Barcelona a los 90 años.
Nacida en Barcelona en 1935, Castellví siguió un camino poco habitual para una mujer de su época, marcado por una libertad intelectual que la llevó a estudiar lo que realmente deseaba. Se licenció en Ciencias Biológicas en 1957 y se doctoró por la Universidad de Barcelona en 1969. En 1960 se incorporó al Instituto de Investigaciones Pesqueras -actual Institut de Ciències del Mar-, el primer centro de investigación marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España. Allí desarrolló su tesis doctoral y participó en sus primeras campañas oceanográficas, abriendo camino en un entorno dominado por el patriarcado científico.
Mujer pionera
A lo largo de su carrera fue profesora de investigación del CSIC, institución en la que también ejerció como delegada en Catalunya entre 1984 y 1986, y llegó a dirigir el Institut de Ciències del Mar. Sin embargo, su nombre quedará especialmente atado a la historia de la presencia española en la Antártida. En 1984 se convirtió, junto a la científica Marta Estrada y la periodista Charo Nogueira, en una de las primeras mujeres españolas en pisar el continente antártico. Ese mismo año fue, además, la primera mujer de España en participar en una expedición internacional a la Antártida, en colaboración con el oceanógrafo Antoni Ballester i Nolla.
Dos años más tarde, en 1986, formó parte del grupo del CSIC que reivindicaba la creación de una base científica española. El proyecto se materializó en 1988 con la instalación de la Base Antártica Española Juan Carlos I, cuya dirección asumió entre 1988 y 1993. Con ello, Castellví se convirtió en la primera mujer del mundo en dirigir una base científica en la Antártida.
Tras su jubilación, continuó volcada en la divulgación científica y en la defensa de los océanos y de la investigación polar, convencida de que el estudio de los polos es esencial para comprender el funcionamiento del planeta. Su último viaje a la Antártida tuvo lugar en 2013, con 77 años, con motivo del rodaje del documental 'Els records glaçats' dirigido por Albert Solé. En él rememoró su regreso al continente helado y sus nueve campañas antárticas, en las que investigó bacterias capaces de desarrollarse en condiciones ambientales extremas, enfrentándose a vientos gélidos y a un entorno hostil.
Su trayectoria científica y su compromiso con la ciencia fueron reconocidos con numerosos galardones, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito Científico (1994), la Medalla Narcís Monturiol (1996) y la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya (2021). En 2013 recibió también el premio Català de l’Any de EL PERIÓDICO. "Quizá se me valora por el hecho de haber abierto a las mujeres la investigación científica, y la investigación antártica en particular, en un momento en que no lo tenían fácil. Ayudé a que se abrieran algunas puertas", explicaba en una entrevista con este diario tras recibir el reconocimiento.
Y, más allá de su labor investigadora, Castellví también fue una figura clave en el ámbito institucional y divulgativo. Formó parte del Patronato de la Fundación Bancaria la Caixa y del Consejo Asesor de Expertos para la Investigación en Biomedicina desde 2016, y colaboró activamente en actividades de divulgación científica en CosmoCaixa.
