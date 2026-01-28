Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Animales

Un estudio revela cómo una hormiga reina invasora se infiltra en otra colonia de hormigas y acaba con su monarca

Una modificación olfativa provocó que las hormigas obreras percibieran a su reina como un enemigo

Hormigas negras sobre una rama.

Hormigas negras sobre una rama. / Pixabay

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Las colonias de hormigas, también conocidas como hormigueros, son un refugio donde habitan este tipo de insectos. En estas colonias, las hormigas obreras construyen y mantienen los túneles de entrada, así como las cámaras de cría y almacenaje de comida.

Las colonias son eusociales y los huevos son puestos por una o varias hormigas reinas. Este tipo de hormiga es diferente a las demás, más grandes y con un tórax y un abdomen más desarrollados que los del resto.

Según un estudio reciente de la Universidad de Kyushu (Japón), con la colaboración de otros centros de investigación japoneses, una hormiga reina invasora logró infiltrarse en una comunidad, haciéndose pasar por líder.

Después de hacerse pasar por un miembro de la colonia, consiguió "engañar" a las hormigas obreras para acabar con la reina anfitriona. Posteriormente, la invasora usurpó el trono y se estableció como hormiga reina regente.

La investigación ha sido publicada por la revista científica 'Current Biology', y ha puesto en evidencia una estrategia sin precedentes. En un primer momento, la hormiga invasora logró infiltrarse en la comunidad camuflando su olor y pasando inadvertida.

Para acabar con la monarca, la hormiga invasora roció con líquido fórmico a la hormiga reina. Esta sustancia confundió a las hormigas obreras y acabaron atacando a su miembro más relevante, acabando con su jerarquía.

Una modificación olfativa que provoca que las hormigas obreras perciban a su reina como un extraño. Al terminar el ataque, la hormiga invasora implanta sus huevos en el nido y el resto de obreras se dedican a protegerlos hasta que eclosionen.

Keizo Takasuka, coautor del estudio, comentó que "es un ejemplo de la naturaleza ubicándose por encima de los límites de aquello que hemos visto en relatos de ficción".

TEMAS

