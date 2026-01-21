Espacio
Sunita Williams, la astronauta que quedó nueve meses varada en el espacio, se retira de la NASA
La astronauta estadounidense Sunita Williams anunció su retirada de la NASA tras tres misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional, la última de las cuales la mantuvo varada nueve meses en el laboratorio orbital debido un fallo de la cápsula que debía devolverla a la Tierra.
"Suni Williams ha sido pionera en los vuelos espaciales tripulados, forjando el futuro de la exploración con su liderazgo a bordo de la estación espacial y allanando el camino para las misiones comerciales a la órbita baja terrestre", declaró en un comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.
Durante sus 27 años de trayectoria en la agencia espacial estadounidense, Williams pasó 608 días en el espacio, un hito solo superado por la astronauta de la NASA Peggy Whitson, con 695.
Además Williams, de 60 años, es la mujer con más tiempo en caminatas espaciales, con un récord de 62 horas y 6 minutos repartidos en nueve salidas al espacio.
La astronauta, que abandonó la superficie terrestre por primera vez en 2006, acumuló el mayor número de días en el espacio durante su última misión, que comenzó en junio de 2024. En ella, formó parte junto al también astronauta de la NASA, Barry "Butch" Wilmore, del vuelo de prueba de la capsula Starliner de Boeing a la estación espacial.
Aunque la misión estaba prevista que durase unos pocos días, acabó extendiéndose por nueve meses debido a un problema en la cápsula que iba a trasladar a ambos de vuelta a la Tierra.
Los 286 días que Williams y Wilmore pasaron juntos en el espacio los ubican en el sexto lugar de la lista de vuelos espaciales más largos.
Wilmore se retiró de la NASA el pasado verano. "Felicitaciones por tu merecida jubilación y gracias por tu servicio a la NASA y a nuestra nación", sentenció Isaacman en el comunicado.
