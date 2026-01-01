Luna del lobo 2026: fecha, hora y cómo ver la primera superluna del año en España

A principios de enero podremos observar la primera luna llena del año, que coincide que será también la primera del invierno.

Además, será una superluna, la primera de las tres que tendrá el 2026. Las otras dos serán a finales de año: el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, según el medio especializado Starwalk.

Las superlunas se producen cuando la órbita del satélite terrestre está en su perigeo, es decir, lo más cercana posible a nuestro planeta, y al mismo tiempo se halla en plenilunio -luna llena-. Entonces, se puede ver notablemente más brillante y grande de lo normal.

Más grande y brillante

De hecho, una superluna llena se ve un 7% más grande y un 16% más brillante en comparación con una luna llena promedio. Y es un 14% más grande y un 30% más brillante que el apogeo de la luna llena, que es cuando esta está más alejada de la Tierra.

Esta primera luna llena, el primer plenilunio que tiene lugar este año, es conocido como luna del lobo, pero también tienen otros nombres, como luna de hielo o luna vieja.

En algunos lugares también se conoce como luna fría, que es el sobrenombre que también toma la de diciembre.

La luna del lobo

Hay varias historias que explican por qué la primera luna llena del año ha sido bautizada con este nombre. Según cuenta la leyenda, algunas tribus de Estados Unidos la llamaron así porque su aparición hacía que todos los lobos aullaran, fascinados por el aspecto del satélite, con el que esos animales tienen una gran conexión. También es porque, en esta época, los lobos se comunican con aullidos más fuertes.

Sin embargo, otra explicación no tan mística es que, durante esta época tan fría, los animales aúllan desesperados ante la escasez de alimentos. De ahí que sea conocida también como luna de hielo o luna fría.

A las lunas llenas de invierno -esta será la primera de las tres lunas llenas de esta estación- también se les conoce como lunas de la larga noche, porque las noches de estos meses están en su etapa más larga y oscura y, durante este mes, el frío acostumbra a ser más intenso.

Ciclo completo

Normalmente, solo hay una luna llena al mes porque la luna, único satélite natural de la Tierra, emplea aproximadamente 29 días y medio en completar el ciclo de las cuatro fases principales: luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante.

Pero como cada año tiene un total de 365 o 366 días -dependiendo si es año bisiesto, como lo fue 2024, o no-, hay un total de 12,4 ciclos lunares completos al año. Eso quiere decir que, cada entre dos años y medio y tres aproximadamente, se dan 13 lunas llenas al año. Es lo que sucederá este mayo -el día 1 y el 31- y, anteriormente, en agosto del 2023.

La segunda luna que ocurre en el mismo mes es conocida como luna azul. Y lo cierto es que puede ser realmente azul, aunque no es muy común: según la NASA, en 1883, durante dos años después de la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, personas de todo el mundo decían haber visto puestas de sol de colores extraños y una luna que parecía azul.

Luna azul

Este hecho ocurrió como consecuencia de las columnas de cenizas, que se elevaron hasta los límites de la atmósfera, dispersando la luz roja y permitiendo que los haces de luz blanca de la luna, que pasaban entre las nubes, se tornaran de color azul, generando esa tonalidad en la luna.

Por lo tanto, el color de la luna, según la Nasa, depende en gran parte de las condiciones atmosféricas adversas , y no se trata de un fénomeno mágico.

La leyenda urbana dice que se la denomina así porque, como consecuencia del calendario solar, que durante la primavera se produjesen dos lunas durante el mes implicaba extender el ayuno de la cuaresma.

En los países anglosajones provocó que fuese conocida como 'luna traidora' -traducido del término inglés antiguo, 'belewe moon'-. El término quedó abreviado como blwe y, con el tiempo, se transformó en 'blue', denominándola 'blue moon'.

La mejor hora para ver la luna

Una luna llena se da cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, de manera que esta refleja la luz solar con toda su cara visible, alcanzando su máxima iluminación. Antes de la llegada a esa etapa, el satélite pasa por el cuarto creciente, que es cuando en el hemisferio norte tiene la mitad derecha iluminada y tiene forma de 'D'.

Y la luna llena de enero se podrá contemplar desde las 11.03 horas del día 3 de enero (hora peninsular española), bajo el signo de Cáncer, según datos del Instituto Geográfico Nacional.

La siguiente luna del invierno, la segunda de esta estación, tendrá lugar el 1 de febrero, a partir de las 23.09 horas, y bajo el signo de Leo.

Eclipse total de luna

Finalmente, la tercera del invierno -estación que finaliza el 20 de marzo a las 15.45 horas, momento en que comienza la primavera- tendrá lugar el 3 de marzo a las 12.38 horas y bajo el signo de Virgo.

Se da la circunstancia de que esta última luna llena del invierno irá acompañada de un eclipse de luna total que será visible al este de Asia, Australia, Pacífico y América, aunque no en España.

Todas las lunas llena del año

Además de la luna llena del 3 de enero, habrá un total de 12 lunas más este año, que coincide que tiene 13 lunas llenas: