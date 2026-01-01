De la luna nueva a la superluna del lobo: así será el viaje del satélite en enero

Diciembre se despide con la luna en cuarto creciente, fase a la que llega el día 27, por lo que el año empieza con la luna convirtiéndose en llena.

El único satélite natural de la Tierra, la luna, requiere aproximadamente 29 días y medio para llevar a cabo su ciclo completo, abarcando las cuatro fases primordiales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Cuando la Tierra se ubica entre el sol y la luna, se produce una luna llena, donde el satélite refleja la luz solar en su totalidad, alcanzando su máxima iluminación. Previamente a este estado, la luna pasa por la fase de cuarto creciente, caracterizada por tener iluminada la mitad derecha en el hemisferio norte, adoptando la forma de una 'D'.

Solo una parte iluminada

Tras la conclusión de la luna llena, la luna entra en la etapa de cuarto menguante o decreciente, exhibiendo la parte izquierda iluminada y adquiriendo la forma de una 'C'.

Esta peculiaridad conduce a la afirmación de que la luna es engañosa: al crecer, adopta la forma de 'D', iniciando el verbo 'decrecer' y su forma adjetiva 'decreciente'; mientras que al decrecer, presenta la forma de 'C', comenzando con el verbo 'crecer' y su variante adjetivada 'creciente'.

Ausencia de luna

Posteriormente, la luna pasa a ser luna nueva, también conocida como novilunio o interlunio. Esta fase se manifiesta cuando la luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el sol, de modo que su hemisferio iluminado no es visible desde nuestro planeta; de ahí que también se conozca como ausencia de luna

Estas son todas las fases lunares de este mes y su horario peninsular español para el mes de enero, según el Instituto Geográfico Nacional, hasta volver a la fase de cuarto creciente, con la que acaba el mes de enero también..

Luna llena: desde las 11.03 horas del 3 de enero, bajo el signo de Cáncer. Cuarto menguante: desde las 16.48 horas del 10 de enero, bajo el signo de Libra. Luna nueva: desde las 20.52 horas del 18 de enero, bajo el signo de Capricornio. Cuarto creciente: desde las 5.47 horas del 26 de enero, bajo el signo de Tauro.

Superluna

Como todas las lunas llenas, la de este mes de enero también tiene nombre: se llama luna del lobo. Y coincide, además, que será también superluna, como la de diciembre.

Una superluna llena se ve un 7% más grande y un 16% más brillante en comparación con una luna llena promedio. Y es un 14% más grande y un 30% más brillante que el apogeo de la luna llena, que es cuando el único satélite natural de la Tierra está más alejado de nuestro planeta.

Primera del invierno y eclipse total

A pesar de que la de diciembre fue la que tuvo una trayectoria más alta en el cielo -lo que significa que estuvo sobre el horizonte durante más tiempo que la mayor parte de las lunas llenas, lo que le valió el sobrenombre de luna de la larga noche-, la de enero también permanece algo más tiempo en el cielo, porque las noches de este mes aún están en su etapa más larga y oscura.

Coincide, además, que el día 3 de enero, el día de la luna llena, se produce el momento de máximo acercamiento anual entre la Tierra y el sol, denominado perihelio. En ese momento, nuestra distancia al sol ha sido de poco más de 147 millones de km (147.099.928), es decir, unos 5 millones de km menos que en el momento de mayor distancia (afelio), que sucederá el 6 de julio de 2026, cuando se situará a 152 millones de km (152.087.828).

Esta luna llena será la primera del invierno, estación que ha dado comienzo el 21 de diciembre a las 16.03 horas (hora peninsular española), con el solsticio de invierno. Ese día fue el día más corto del año en el hemisferio norte y a partir de ahí, pues, se ha ido incrementando de forma progresiva la luz del sol.

Pero el invierno, que acaba el 20 de marzo a las 15.45 horas (hora peninsular española), momento en que entra la primavera, tendrá dos lunas llenas más, y la última, la del 3 de marzo, irá acompañada de un eclipse total de luna que, lamentablemente, no será visible desde España.