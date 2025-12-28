La inocentada de Mario Picazo: dos satélites chocarán este domingo y dejarán un "destello muy visible en el cielo"

Como manda la tradición del Día de los Inocentes, muchos medios y personalidades han publicado informaciones falsas con apariencia de veracidad, pensadas para despistar por unas horas a los lectores más confiados. Como cada 28 de diciembre, cualquier detalle se convierte en el mejor aliado para protagonizar bromas, especialmente en redes sociales.

Con motivo de este día, el meteorólogo Mario Picazo sorprendió con una llamativa broma al anunciar una supuesta colisión inevitable entre dos históricos satélites de comunicaciones ya fuera de servicio, Intelsat I (Early Bird) y ATS-6. La supuesta colisión, explicada con todo lujo de detalles técnicos y un tono aparentemente riguroso, fue rápidamente compartida en redes sociales, donde muchos usuarios se creyeron que este domingo se produciría este impresionante evento.

"Inevitable la colisión de 2 satélites de comunicaciones que ya no están operativos y que circularon a la misma altura sobre la superficie terrestre. Son Intelsat I (Early Bird) y ATS-6", ha escrito Mario Picazo en la red social 'X'. "Ambos operaron en órbita geoestacionaria, a unos 35 786 km de altitud, lo que significa que se mantenían a la misma altura sobre la Tierra aunque en diferentes posiciones sobre el ecuador. La colisión está prevista a las 21:37 h península y va a generar un gran destello en el cielo que sera muy visible si miráis hacia el este", ha añadido.