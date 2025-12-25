Ibuprofeno sin control: la advertencia del cardiólogo Aurelio Rojas que deberías conocer

Un vídeo publicado en Instagram del doctor Aurelio Rojas durante su intervención en el pódcast 'Zzen Talks' ha generado debate, al poner el foco en el uso prolongado de uno de los medicamentos más consumidos en España: el ibuprofeno.

Lejos de alarmar por su uso puntual, el especialista alerta de los riesgos cuando se convierte en una rutina diaria y sin control médico.

“El problema no es tomarte un ibuprofeno de forma puntual, sino cuando lo utilizamos durante mucho tiempo y en dosis más altas de lo habitual. Lo tomas sin pensarlo y podrías estar jugando en tu contra”, explica Rojas en el pódcast.

Qué puede ocurrir cuando se abusa del ibuprofeno

Según el doctor, el consumo prolongado de este antiinflamatorio puede aumentar la probabilidad de que la sangre coagule con mayor facilidad, favoreciendo la formación de trombos, especialmente en situaciones de deshidratación como los viajes en avión.

Además, advierte de posibles consecuencias graves en órganos vitales: “Puede llegar a no regar adecuadamente tejidos como el corazón, provocando insuficiencia cardiaca, o afectar a los riñones y desencadenar una insuficiencia renal”, señala.

Rojas afirma que en consulta es frecuente encontrar pacientes que, tras años tomando ibuprofeno para dolores crónicos -como el dolor de espalda-, presentan daños renales que están directamente relacionados con el uso continuado del fármaco.

El doctor Rojas describe situaciones concretas de riesgo, especialmente en el ámbito deportivo.

“Ese deportista de 50 años que dejó de fumar, se apunta a medias maratones y se toma un ibuprofeno antes de correr porque le duele la rodilla… eso es carne de infarto”, advierte con contundencia.

No todo uso es peligroso

El médico insiste en que el mensaje no es demonizar el medicamento.

Cuando el ibuprofeno está correctamente prescrito y se toma durante pocos días, no supone un riesgo para la mayoría de las personas.

“Si tu médico te ha recetado ibuprofeno durante tres días por una faringitis, no te va a pasar absolutamente nada”, aclara.

Cuidado con la normalización

La intervención del doctor Aurelio Rojas pone sobre la mesa una reflexión incómoda: el uso cotidiano y sin supervisión médica de medicamentos que se perciben como inofensivos puede tener consecuencias graves a largo plazo.

El debate ya está abierto en redes sociales y vuelve a subrayar la importancia de no automedicarse y de consultar siempre con profesionales sanitarios antes de convertir un fármaco en parte de la rutina diaria.