Lunas diciembre 2025: ¿en qué fase está la luna hoy?

La luna, que es el único satélite natural de la Tierra, emplea aproximadamente 29 días y medio en completar el ciclo de sus cuatro fases principales: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente.

Y el mes de diciembre se ha estrenado con su luna pasando de cuarto creciente a luna llena, que se da cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, de manera que esta refleja la luz solar con toda su cara visible, alcanzando su máxima iluminación.

Menguante y mentirosa

Una vez terminada la luna llena, ha pasado a cuarto menguante o decreciente; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de 'C'. Es por ello por lo que se suele decir que la luna es mentirosa: porque cuando crece tiene forma de 'D' -letra por la que empieza el verbo 'decrecer' y su variante adjetivada 'decreciente'- y cuando decrece tiene forma de 'C' -letra por la que empieza el verbo 'crecer' y su variante adjetivada 'creciente'-.

Después, llegará la luna nueva, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Mitad iluminada

Tras la luna nueva, vendrá la fase de cuarto creciente, que es cuando en el hemisferio norte tiene la mitad derecha iluminada y tiene forma de 'D'.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), estas son todas las fases (y las horas, en horario peninsular) que tendrá la luna este diciembre, hasta llegar otra vez a la luna llena del día 3 de enero de 2026:

Luna llena: desde las 0.14 horas del 5 de diciembre, bajo el signo de Géminis. Cuarto menguante: desde las 21.52 horas del 11 de diciembre, bajo el signo de Virgo. Luna nueva: desde las 2.43 horas del 20 de diciembre, bajo el signo de Sagitario. Cuarto creciente: desde las 20.10 del 27 de diciembre, bajo el signo de Aries.

Superluna fría o de nieve

Como todas las lunas llenas, la de este mes de diciembre también tiene nombre: se llama luna fría o luna de nieve, sobrenombre que proviene de los nativos americanos, que asociaban esta fase con las noches más frías del año en el hemisferio norte.

Se da la circunstancia de que la luna llena de diciembre, que ha sido además superluna, tiene una trayectoria más alta en el cielo, lo que significa que estuvo sobre el horizonte durante más tiempo que la mayor parte de las lunas llenas.

Más potente

La también llamada 'Fría luna llena' (o de 'la larga noche') permaneció más tiempo en el cielo porque las noches de este mes están en su etapa más larga y oscura y, durante este mes, el frío acostumbra a ser más fuerte.

Esta luna llena ha sido la última del otoño. El invierno dará comienzo el 21 de diciembre a las 16.03 horas (hora peninsular española), con el solsticio de invierno, que traerá consigo el día más corto del año en el hemisferio norte.

A partir de ese día, pues, se irá incrementando de forma progresiva la luz del sol.