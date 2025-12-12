Jason Wang, astrónomo, sobre la primeras imágenes del 'Tatooine' real y más cercano: “Estamos viendo un planeta imposible”

Los astrónomos han descubierto un planeta más allá del sistema solar que orbita a sus dos estrellas progenitoras más cerca que cualquier otro observado antes en un sistema binario. Las estrellas gemelas en el cielo sobre el recién descubierto planeta extrasolar, o “exoplaneta”, probablemente recuerdan a las dos estrellas sobre Tatooine, el planeta natal de Luke Skywalker, cuando los espectadores conocen por primera vez al joven héroe al comienzo de Star Wars: Una nueva esperanza.

Este exoplaneta está seis veces más cerca de sus estrellas progenitoras que cualquier otro exoplaneta de sistema binario observado directamente hasta ahora y, sin embargo, a pesar de esta relativa proximidad, sigue teniendo un año que dura 300 veces más que un año terrestre.

El descubrimiento de este planeta, designado HD 143811 AB b (refiriéndose al hecho de que orbita las estrellas HD 143811 A y HD 143811 B en el sistema HD 143811 AB), y ubicado a 446 años luz de la Tierra, es un hallazgo emocionante para los científicos. Esto se debe a que los planetas se detectan muy raramente alrededor de estrellas binarias, lo que significa que HD 143811 AB b ofrece una oportunidad poco común para estudiar cómo orbitan conjuntamente estrellas y planetas, además de investigar los mecanismos de formación planetaria.

«De los 6.000 exoplanetas que conocemos, solo una fracción muy pequeña orbita estrellas binarias», dijo en un comunicado Jason Wang, miembro del equipo y experto en obtención de imágenes de exoplanetas de la Universidad Northwestern. «De esos, solo tenemos una imagen directa de unos pocos, lo que significa que podemos obtener una imagen tanto de la binaria como del planeta en sí. Obtener imágenes de ambos es interesante porque es el único tipo de sistema planetario en el que podemos rastrear simultáneamente la órbita de la estrella binaria y la del planeta en el cielo".

»Estamos entusiasmados por seguir observándolo en el futuro a medida que se mueven, para poder ver cómo los tres cuerpos se desplazan por el cielo».

Un nuevo descubrimiento a partir de datos de hace una década

Puede que este exoplaneta sea nuevo para los astrónomos, pero en realidad no se trata de una observación reciente. Wang y sus colegas descubrieron HD 143811 AB b en datos archivados recopilados hace casi 10 años por el telescopio Gemini Sur y su instrumento Gemini Planet Imager (GPI). El GPI capturaba imágenes de exoplanetas bloqueando el deslumbrante brillo de sus estrellas progenitoras mediante un coronógrafo, un instrumento que actúa casi como un equivalente artificial de un eclipse. Luego, el instrumento utilizaba óptica adaptativa para mejorar la nitidez de las imágenes de estos planetas débiles alrededor de sus estrellas brillantes.

El GPI operó desde 2014 hasta 2022, cuando fue retirado del Gemini Sur y trasladado a la Universidad de Notre Dame, en Indiana, para someterse a una actualización mayor de todo el sistema, denominada GPI 2.0. El próximo año, una vez completadas las mejoras, el GPI 2.0 se trasladará al telescopio Gemini Norte, en la cima del Mauna Kea, Hawái.