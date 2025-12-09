Repsol prevé convertir Tarragona en un polo estratégico dentro del sector energético

El Complejo Industrial de Repsol a Tarragona se está consolidando como un polo estratégico en la descarbonización del sector energético a través de proyectos innovadores. Uno de los más destacados y fundamentales es el desarrollo de una nueva planta de electrólisis de agua destinada a la obtención de hidrógeno verde. Este proyecto es una clara apuesta de Repsol para avanzar hacia la descarbonización de la industria. El hidrógeno verde, a pesar de ser una tecnología que todavía no está plenamente consolidada a gran escala, es visto como una pieza central para el futuro energético de la región. Además de la generación de hidrógeno verde, el Complejo tiene otros muchos proyectos en marcha que refuerzan su compromiso con la transición energética y contribuyen a consolidar Tarragona como un hub de hidrógeno renovable y un referente en el ámbito social y medioambiental.

La industria energética, tradicionalmente masculinitzada, está experimentando una transformación donde el talento joven y femenino gana visibilidad. Proyectos de innovación como el del electrolitzador de Tarragona contribuyen a demostrar que este sector es un espacio para las nuevas generaciones de profesionales STEM. Cada vez hay más mujeres universitarias interesadas en estos perfiles profesionales, atraídas por el objetivo global y transformador de la descarbonización y la generación de energías verdes. Un ejemplo inspirador de este cambio es Beatriz Vázquez Pascual, técnica de procesos para Repsol a Tarragona. Su trabajo consiste en la mejora continua de los procesos productivos, desde el diseño de mejoras para hacer las instalaciones más eficientes hasta la evaluación de nuevas materias primas. Actualmente, colabora en el desarrollo de esta nueva planta de electrólisis, formando parte activa de esta transformación energética. En la siguiente entrevista explora los retos a los que se enfrenta en su día a día, así como la motivación y las ayudas que ofrece Repsol a los profesionales que colaboran en sus proyectos.

Echando la vista atrás a su recorrido formativo y profesional, ¿cuál diría que ha sido la decisión o el punto de inflexión clave que le ha guiado hacia la ingeniería de procesos?

El motivo principal, creo, ha sido la oportunidad que ofrece este trabajo de aprender de manera constante y de continuar creciendo, tanto personalmente como profesionalmente. Tenemos la suerte de poder participar en proyectos diversos, conocer de primera mano diferentes procesos y colaborar con compañeros de perfiles muy diversos. Es un reto exigente pero, a la vez, muy estimulante.

Para quienes no están familiarizados con la ingeniería, ¿podría explicar en términos sencillos en qué consiste exactamente su trabajo como técnica de procesos para Repsol en Tarragona?

En pocas palabras, mi trabajo consiste en buscar la mejora continua de los procesos productivos de nuestro Complejo Industrial. Para lograr este objetivo, desarrollamos tareas muy diversas, que pueden ir desde diseñar modificaciones y mejoras para hacer las instalaciones más eficientes, hasta evaluar nuevas materias primas o productos, o bien participar en el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

¿Cuál es el desafío técnico más emocionante o complejo que ha enfrentado hasta ahora trabajando para Repsol?

He tenido la suerte de participar en proyectos muy interesantes y exigentes dentro de la empresa. Hace unos años, por ejemplo, formé parte del equipo que puso en marcha nuevas plantas con tecnología Repsol en China, una experiencia técnica y personal muy enriquecedora. Actualmente, colaboro en el desarrollo de una nueva planta de electrólisis de agua para la obtención de hidrógeno verde. Es un proyecto diferente a los que había afrontado hasta ahora, con una clara apuesta por la descarbonización de nuestro sector.

Su posición es un ejemplo inspirador en un sector tradicionalmente masculinizado. ¿Cómo cree que proyectos como el del electrolitzador de Tarragona, y su propio rol en ellos, están ayudando en Repsol a visibilizar y atraer a más mujeres y talento joven hacia las carreras STEM y la industria energética?

Cuando recibimos visitas de estudiantes universitarios al Complejo, me sorprende positivamente ver que cada vez hay más mujeres interesadas en perfiles profesionales como el mío. Creo que valoran el hecho que estemos trabajando por un objetivo global y transformador, como es la descarbonización y la generación de energías verdes, y quieren formar parte de este cambio. Proyectos como el del electrolitzador de Tarragona contribuyen a hacer visible este compromiso y a demostrar que la industria energética también puede ser un espacio para el talento femenino y para las nuevas generaciones de profesionales STEM.

El electrolitzador de Tarragona es fundamental para el futuro energético de la región. Desde su perspectiva técnica, ¿como está transformando Repsol la matriz energética local y qué significa este proyecto para la consolidación de Tarragona como hub de hidrógeno renovable?

Desde mi punto de vista, Repsol está haciendo una apuesta decidida para avanzar hacia la descarbonización. La generación de hidrógeno verde es un ejemplo claro, pero no es el único: en el Complejo Industrial de Tarragona hay actualmente otros muchos proyectos en marcha que siguen esta misma línea. Todo ello contribuirá a consolidar nuestra región como un polo estratégico dentro del sector energético, a la vez que refuerza su liderazgo como referente en compromiso social y medioambiental.

"He tenido la suerte de participar en proyectos muy interesantes y exigentes dentro de la empresa" Beatriz Vázquez Pascual — Técnica de procesos para Repsol en Tarragona

Trabajar en la transición energética requiere una visión de futuro. Personalmente, ¿qué es lo que más le motiva de su trabajo y qué aspectos de la cultura corporativa desatacaría de Repsol?

El que me resulta más motivador es poder contribuir activamente a un cambio tan necesario para nuestro planeta como es la reducción de emisiones. Formar parte de esta transformación da mucho sentido a mi trabajo. Además, destacaría el compromiso firme de Repsol con este objetivo global compartido como sociedad, impulsando proyectos concretos que tienen un impacto real en la transición energética.

El hidrógeno renovable es una tecnología en evolución. ¿Cómo fomenta Repsol la innovación dentro de su equipo de procesos y qué futuro plantea para el complejo industrial de Tarragona?

Efectivamente, la generación de hidrógeno verde a gran escala es una tecnología que todavía no está plenamente consolidada, y por eso hace falta un trabajo previo de análisis y evaluación muy rigurosa. En Repsol, la innovación forma parte de nuestro día a día, y dentro del departamento tecnológico hay un equipo especializado que trabaja intensamente en este ámbito. Desde el equipo de procesos colaboramos estrechamente con ellos para asegurar que el proyecto de hidrógeno renovable a Tarragona sea un éxito y acontezca un referente dentro y fuera del sector...

"En Repsol, la innovación forma parte de nuestro día a día" Beatriz Vázquez Pascual — Técnica de procesos para Repsol en Tarragona

Si pudiera darle un consejo a su 'yo' de estudiante o a un profesional que se plantea un cambio de sector, ¿qué le diría sobre la experiencia de trabajar en una empresa tan grande y conocida como Repsol?

Le diría que adelante, sin duda. Trabajar en una empresa como Repsol ofrece muchas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Conviven profesionales de perfiles muy diversos, y esto enriquece mucho la experiencia. Estoy convencida que, si tiene motivación, encontrará su lugar y podrá desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente.

Actualmente, se habla mucho de la importancia del bienestar del empleado. ¿De qué manera siente que la empresa en la que trabaja equilibra la vida laboral y personal de sus profesionales, especialmente en proyectos de alta exigencia?

Es cierto que este tipo de proyectos, especialmente en ciertas fases, pueden requerir un esfuerzo adicional. Aun así, en mi caso, esto no ha sido un obstáculo para compaginar el trabajo con mi vida personal. Considero que la empresa tiene sensibilidad hacia este equilibrio y ofrece las condiciones necesarias para que podamos desarrollar nuestro trabajo con responsabilidad, pero también con calidad de vida.

Para finalizar, si tuviera que resumir en una frase lo que más le gusta de su trabajo,¿ cuál sería?

Lo que más me gusta es la posibilidad de crecer personalmente y profesionalmente, y que cada día sea diferente, con nuevas situaciones y aprendizajes.