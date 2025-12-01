Matute, primera mujer española en ser nombrada Miembro Honorario de la Sociedad de Radiología de Norteamérica

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido designada este martes en Chicago (Estados Unidos) como Miembros de Honor de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (de la Radiological Society of North America, RSNA, por sus siglas en inglés), convirtiendose así en el tercer especialista y primera mujer en España en lograr esta distinción.

La consejera madrileña ha recibido el máximo galardón mundial que puede recibir un especialista en diagnóstico por imagen (radiólogo) de manos del presidente de la RSNA, Umar Mahmood.

Matute, primera mujer española que recibe este reconocimiento en los 110 años de historia de la RSNA, ha recogido el galardón como un reconocimiento compartido con todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

"Lo más importante es que este reconocimiento es compartido con todos mis compañeros del SERMAS, que hacen posible que tengamos una de las mejores sanidades del mundo. Y además, también se ha reconocido la excelente gestión en Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Con lo cual, un reconocimiento compartido y merecido para los profesionales que hacemos posible que nuestra sanidad sea lo mejor precisamente por nuestros pacientes", ha destacado.

Para la entidad norteamericana, la consejera de Sanidad se ha hecho merecedora de esta distinción, entre otros motivos, por una combinación de "experiencia clínica, liderazgo y servicio público, además de su compromiso y aportaciones sobre la necesidad de avanzar en la formación y actualización constante de los profesionales sanitarios en Radiología", ha apuntado el Ejecutivo autonómico.

"La participación en este prestigioso foro, el mayor encuentro a nivel mundial sobre la materia y que cuenta con 52.000 miembros, nos va a facilitar, por otra parte, explorar la incorporación de nuevas tecnologías de vanguardia en la sanidad pública madrileña", ha afirmado Matute. "También nos servirá para impulsar nuevos proyectos que contribuyan a ahondar en aspectos capitales como la detección temprana de multitud de enfermedades y, en definitiva, a proporcionar a la sociedad los mejores equipamientos en beneficio de su salud", ha enfatizado Matute.