Tres astronautas europeos participarán en misiones de la Nasa en la Luna

Tres astronautas europeos han sido seleccionados para participar en las próximas misiones del programa Artemis de la Nasa, cuyo objetivo es regresar a la Luna y permanecer ahí, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA) el jueves.

"Decidí que los primeros europeos que participen en las misiones lunares serán un astronauta alemán, un francés y un italiano", declaró el director general de la ESA Josef Aschbacher, al margen del consejo de la agencia en Brema. "El primer vuelo será atribuido a un astronauta alemán", agregó.

La ESA participa en el programa estadounidense mediante la construcción de la cápsula Orion y suministrando elementos de la estación lunar que girará en órbita alrededor de la la Luna. Entre los astronautas franceses potenciales figura Thomas Pesquet, presente en Brema y que recibió el apoyo del ministro dedicado al espacio, Philippe Baptiste.

"Eso no estaba aun decidido y es positivo. Quiere decir que Europa tiene su lugar en esta aventura, a largo plazo, y que Francia logra su lugar en el seno de Europa", declaró Pesquet.

Misión humana a la Luna

2026 podría ser el año del regreso de astronautas a la Luna. Aplazada varias veces, la misión habitada Artemis 2 de la Nasa, con socios privados como SpaceX, está prevista para inicios de año, abril a más tardar.

Una etapa clave hacia el regreso de los estadounidenses a suelo lunar, fue anunciada por Donald Trump en su primer de mandato para que fuera lo más rápidamente posible. Antes que China, que espera posarse en la Luna de aquí a 2030.

La misión Artemis III, que será la primera en llevar astronautas a la superficie lunar desde 1972, está prevista para 2027 o 2028.

Más contribución española

España ha duplicado su aportación al presupuesto del organismo europeo en el trienio 2026-2028 respecto al anterior periodo (2023-2025), lo que según Aschbacher le hará ganar visibilidad en el espacio. La contribución ha pasado de ser 920 millones de euros en el trienio 2023-2025 a 1.854 millones en 2026-2028. Ese porcentaje convierte a España en el cuarto mayor contribuyente del presupuesto de la ESA, sólo por detrás de Alemania, Francia e Italia.

"España va a conseguir mucha más visibilidad, y esta visibilidad tal vez esté en el lado de los astronautas. Nuestro astronauta Pablo (Álvarez) forma parte de nuestro equipo titular", dijo Aschbacher sobre el ingeniero leonés tras el Consejo ministerial de la ESA que acogió el miércoles y este jueves Bremen, ciudad del norte de Alemania. "España es muy buena en tecnología, en la fabricación de satélites, pero también construyendo lanzadores. Tienen la empresa PLD Space que formó parte del Desafío Europeo de Lanzadores", afirmó el director de la ESA, que también mencionó "el uso de información en datos que vienen del espacio para servicios de la vida diaria", agregó.

A la ESA, España ha pasado a aportar un 8,46 % en el nuevo presupuesto de la ESA, aprobado este jueves en valores históricos y de récord para la agencia que dirige Aschbacher.