Espectáculo celeste
Prepárate para una noche mágica: guía para no perderte las leónidas 2025, la lluvia de estrellas más famosa del otoño
Junto a las lágrimas de San Lorenzo de agosto, son uno de los espectáculos luminosos más conocidos del año
¿En qué fase lunar estamos hoy? Todas las lunas de noviembre 2025
Cuatro lluvias de estrellas y tres superlunas: todos los eventos astronómicos de este otoño
El otoño es la época del año en que la longitud del día se acorta más rápidamente. En las latitudes de la Península, el sol sale por las mañanas más de un minuto después que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto antes.
Como consecuencia, al inicio del otoño el tiempo en que el sol está por encima del horizonte disminuye casi tres minutos cada día.
Y precisamente por ello, es una época bastante propicia para disfrutar de eventos astronómicos que requieren de cielos poco luminosos, como las lluvias de estrellas.
De momento, ha habido dos -las lluvias de meteoros de las dracónidas, visible en el hemisferio norte entre el 6 y el 10 de octubre, lo que la convierte en la lluvia de estrellas más corta de todas, y la lluvia de oriónidas, unas estrellas que proceden del famoso cometa Halley-.
Noches mágicas
Tras estas, llega el turno de las famosas leónidas, uno de los espectáculos luminosos más conocidos del año junto a las perseidas -o lágrimas de San Lorenzo- de agosto.
El máximo de las leónidas se espera la noche del lunes 17 de noviembre al martes 18, aunque la actividad ya es visible durante varios días antes y lo será después del pico.
De hecho, pueden verse desde el 6 de noviembre y hasta el día 30, y es una lluvia de estrellas especialmente visible en la constelación de Leo: de ahí su nombre.
Mejor ángulo para visionarlas
El mejor punto para verlas es en el ángulo comprendido entre los 0º y los 40º NE, cuando el radiante de las leónidas -la estela de luz que dejan a su paso- se sitúa por encima del horizonte desde la medianoche hasta el amanecer.
Durante su apogeo, es decir, la noche del 17 al 18, puede producirse una tasa de hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales y en lugares oscuros y despejados.
Las leónidas se dan cuando la Tierra atraviesa la órbita del cometa Tempel-Tuttle y su estela de escombros, consistentes en partículas de polvo y roca dejadas por el cometa a lo largo de su órbita.
Cuando estas partículas ingresan a la atmósfera terrestre a altas velocidades, se queman debido a la fricción con el aire, lo que produce destellos de luz en el cielo que conocemos como meteoros o estrellas fugaces.
Dónde podrán verse
La luna sí será más o menos favorable para su observación, porque está pasando de su fase de cuarto menguante a nueva, punto al que llegará el día 20.
Por tanto, si las nubes lo permiten, será un año relativamente bueno para verlas el día de su máximo, sobre todo justo cuando anochezca, que es cuando la luna se encontrará más baja.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
- Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca