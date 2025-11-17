Amplia visibilidad
Este es el día en que Catalunya quedará a oscuras durante 1 minuto
En los años 2026-2028 habrá dos eclipses totales y uno anular que se podrán ver desde algún punto de nuestra geografía
Nueva superluna en noviembre: cuándo y dónde ver la luna del castor
El cometa Halley viaja de regreso a la Tierra: así puedes ver el increíble espectáculo que nos regala este otoño
El 8 de abril del año pasado se vivió un espectacular eclipse solar, que se vio de forma total en Estados Unidos, México y Canadá y de forma parcial en otros puntos, como en Galicia y las Islas Canarias.
Pero este fenómeno astronómico, en el que un objeto celeste -en este caso, la luna- pasa entre otro objeto celeste -la Tierra- y la fuente de luz -el sol-, creando una sombra que oscurece temporalmente el objeto que se encuentra detrás (es decir, la Tierra) llevaba años sin presenciarse de forma total en España, donde nos tenemos que conformar con ver solo una parte del sol oscurecida.
El último eclipse de sol anular visible sucedió en 2005, y el último eclipse total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias; la península Ibérica no ha visto un eclipse total de sol desde 1912.
Entre 4 y 7 eclipses
Esta sequía de eclipses de sol visibles va a terminar próximamente, pues en los años 2026-2028 habrá dos eclipses totales y uno anular que se podrán ver desde algún punto de nuestra geografía.
En un año, se producen entre 4 y 7 eclipses, incluyendo los de sol y los de luna. Y se acompañan entre ellos, es decir, uno se produce media lunación después que el otro, por lo que "cada año hay al menos dos eclipses solares y dos lunares", apunta Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional.
Pero lo que no es tan habitual es que el eclipse de sol sea total, algo que se da cuando la luna pasa directamente entre la Tierra y el sol, cubriendo por completo el disco solar desde la perspectiva de la Tierra.
Durante este tipo de eclipse, la luna bloquea completamente la luz solar, lo que resulta en un oscurecimiento total del día durante el periodo del eclipse.
Agosto de 2026
El 12 de agosto de 2026, por la tarde, se podrá disfrutar de un eclipse total en una franja aproximada de 290 kilómetros de ancho, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La franja de totalidad atraviesa la Península de noroeste a sureste: desde el noreste de Galicia hasta el norte de la Comunitat Valenciana, el sur de Catalunya (sin tocar Barcelona) y las Islas Baleares, pasando por Asturias, noreste de Castilla y León, Cantabria, noreste de Madrid (sin tocar la capital), sudoeste del País Vasco y Navarra, La Rioja, noreste de Castilla-La Mancha y sureste de Aragón.
Se verá, pues, de forma total en ciudades como A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, València, Castellón, Tarragona y Baleares, y de forma parcial en el resto de España.
Duración de la fase de totalidad del eclipse
Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.
La duración de la fase de totalidad variará y será de entre un minuto 50 segundos a un minuto 36 segundos en la línea central -que incluye Tarragona- hasta unos pocos segundos en los límites norte-sur de la franja de totalidad.
El siguiente eclipse de sol total que se podrá ver en España será el 2 de agosto del año siguiente. Casi un año después del eclipse de 2026, otro eclipse total cruzará la península Ibérica.
La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la Península, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.
Agosto del 2027
El eclipse tendrá lugar durante la mañana (aproximadamente a las 10.50, hora peninsular española), y la máxima duración de la totalidad en España corresponderá a Ceuta, que podrá disfrutar del evento con 4 minutos y 48 segundos.
Apenas unos meses después, el 26 de enero de 2028, se podrá ver un eclipse anular.
En un eclipse anular o de fuego, como el que tendrá lugar en el 2028, la luna pasa directamente por delante del sol, pero no lo cubre completamente, creando la apariencia de una aureola brillante alrededor de ella, aunque apenas tenga unos minutos de duración.
En el caso del que tendrá lugar el 26 de enero de 2028, la franja de anularidad cruzará la Península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de sol, por lo que el eclipse con su fase anular completa se podrá observar en localidades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia, donde la fase anular se verá completa.
En Palma y Barcelona solo se verá el principio de la fase anular, pues el sol se pondrá antes de que esta termine.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
- Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca