Muere a los 73 años el catedrático Claudi Alsina, reconocido con la Creu de Sant Jordi en 2024

Claudi Alsina, catedrático de matemáticas, ha muerto a los 73 años de edad. Fue reconocido con la Creu de Sant Jordi en 2024 por su innovación educativa y por dejar un importante "legado en Catalunya" en el ámbito científico.

"Desde la Universitat Oberta de Catalunya lamentamos profundamente la muerte del profesor Claudi Alsina, ha escrito la UOC en un comunicado en la red social 'X'. "Alsina fue miembro del primer equipo de dirección de la UOC, ejerciendo como vicerrector académico. Su compromiso con la innovación educativa y con el impulso de un modelo universitario pionero contribuyó de forma decisiva a dar forma al proyecto que hoy es la UOC" ha añadido.

La UOC "expresa sus condolencias a la familia, amistades ya todas las personas que han compartido trayectoria con él. Descanse en paz"

También el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido dedicarle darle un "sentido pésame a los familiares de Claudi Alsina, catedrático" en Matemáticas. "Tuve el honor de entregar la Cruz de Sant Jordi en 2024 por su labor en el ámbito científico y su importante aportación en la innovación educativa y la divulgación de las matemáticas. Su legado pervive en la Catalunya de hoy, vanguardia de la ciencia en Europa", ha escrito.