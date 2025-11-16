Cometa viral
El astrofísico Hector Socas reta con una apuesta de 1.000 euros a los conspiranoicos del 3I/ATLAS y nadie acepta: "Hablar por hablar es gratis..."
"No dejes escapar esta oportunidad única!", escribió en la red social 'X'
Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra
Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una "cápsula del tiempo primordial"
Lola Gutiérrez
El cometa 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025. Pero sus características excepcionales, desde su tamaño colosal hasta su composición química anómala, han capturado la atención de la comunidad científica y del público y han llevado a un sector de la población a infinitas teorías conspiranoicas.
Los datos recopilados revelan un objeto sin precedentes. Se estima que su masa supera los 33.000 millones de toneladas, con un núcleo sólido de al menos 5 kilómetros de diámetro. Su velocidad, de unos 210.000 km/h, es coherente con un origen extrasolar, y su órbita hiperbólica confirma que no está gravitacionalmente ligado a nuestro Sol; simplemente está de paso. Unas condiciones excepcionales que han hecho que del 3I/ATLAS se diga casi todo. Que es una nave alienígena, que el cometa podría dirigirse hacia la Tierra o provocar cataclismos, que los medios o las agencias espaciales omiten o filtran información o incluso que estaría relacionado con profecías religiosas o simbólicas.
La generosa apuesta del investigador
Por ello, Hector Socas - astrofísico investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y director del 'European Solar Telescope Foundation' retó el 22 de octubre a los conspiradores con una interesante apuesta. "A ver, a todos los convencidos de Loeb con 3I/ATLAS. Hablar por hablar es gratis, si al final no tiene razón nadie se acordará en dos meses. Apuesto 1,000€ contra 100€ (fíjate si doy ventaja) a que llega Noviembre y no cambia de rumbo para atacar la Tierra", escribió en la red social 'X'.
"Para participar hay que enviar los 100€ por PayPal a podcastcoffeebreak@gmail.com antes del perihelio (el 29/10). ¡Ojo, solo los 5 primeros participantes! (que solo tengo 5,000€ en el banco y no quiero que el apocalipsis me pille endeudado). No dejes escapar esta oportunidad única!", ha añadido.
Joan Anton Català, divulgador científico, ha recordado esta apuesta. "Es simplemente GENIAL. Hector Socas (un crack, vale la pena seguirlo) hizo una apuesta de 1.000 € contra 100 € que todavía nadie le ha aceptado. ¿Por qué será?", ha reivindicado en la red social 'X'.
El científico recibió también críticas de este sector en las redes sociales por compartir un artículo que se oponía a estas teorías conspiranoicas. "Hace poco hice un tuit desmintiendo que 3I/ATLAS fuera una nave alienígena (a pesar de que es un objeto súper interesante porque viene de otro sistema solar). Enseguida recibí algunos comentarios diciendo que mentía (de personas evidentemente muy bien informadas).
