Aurora boreal
La ESA alerta de una tormenta solar en las próximas horas que puede afectar a satélites, redes eléctricas y GPS
EP
La Agencia Espacial Europea (ESA) ha avisado de que se aproxima una tormenta solar, por lo que está monitoreando activamente la severa meteorología espacial prevista para estos días.
La ESA, que permanece atenta a la evolución de este fenómeno, espera que las condiciones geomagnéticas fuertemente perturbadas persistan durante 24 a 48 horas.
Este 11 de noviembre de 2025 se observó una intensa llamarada solar, con un pico alrededor de las 11:04 horas (hora española). Menos de una hora después, se observó una eyección de masa coronal (EMC), con una velocidad inicial estimada en unos 1500 km/s y que llegará a la Tierra este miércoles 12 de noviembre a última hora de la noche o el 13 de noviembre a primera hora de la mañana, aunque estas estimaciones incluyen cierta incertidumbre.
La ESA estima que el impacto de la tormenta geomagnética resultante será grave y podría afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación.
Sin riesgo biológico
No obstante, asegura que el evento no supone un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra.
La Agencia está monitoreando de cerca este potente evento de clima espacial y está recopilando información detallada de todos sus centros de servicio de expertos.
EN EUROPA, ÁFRICA Y ASIA
Se sabe que las grandes llamaradas solares de este tipo afectan a las comunicaciones por radio y a las aplicaciones de navegación por satélite (GNSS) en las regiones que miran hacia el Sol cuando se produce el evento. Para este evento, esas regiones son Europa, África y Asia.
"Nuestro planeta fue golpeado anoche por dos eyecciones de masa coronal (EMC) consecutivas que provocaron una grave perturbación geomagnética. Esperamos que llegue una tercera hoy o mañana. El impacto de la tercera EMC depende en gran medida de si se fusiona con las dos primeras o no", dice Juha-Pekka Luntama, jefe de la Oficina de Clima Espacial de la ESA.
Afectación a los satélites y redes eléctricas
Se estima que la tormenta geomagnética continuará a un nivel severo y puede afectar a los satélites, las redes eléctricas y los sistemas de navegación. "Tenemos observaciones de más EMC que erupcionan del Sol, por lo que se prevé que la actividad severa del clima espacial continúe durante la segunda mitad de esta semana", señala Luntama.
Si bien estos efectos son preocupantes para la tecnología, no representan un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra gracias a la atmósfera y la magnetosfera protectoras de nuestro planeta.
- Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
- Un muerto y un herido grave en un accidente con tres camiones implicados que corta la AP-7 an L'Aldea (Tarragona)
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños
- Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el juicio con 128 víctimas empezará en febrero
- Avalancha de turistas argentinos que arrasan con las compras en España: 'Compramos maletas y las llenamos, la ropa aquí es mucho más barata
- ¿Por qué el camión accidentado en L'Ametlla mantiene cortada la AP-7 30 horas después?
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo